Диетолог Денисова объяснила пользу БАДов для организма

Москва, 15 июля. Основная польза БАДов и поливитаминов заключается в восполнении недостающих организму минералов, рассказала кандидат медицинских наук и диетолог Наталья Денисова.

Риск развития серьезных заболеваний снижается за счет компенсации недостающих веществ, считает специалист. Медики уже давно доказали положительный эффект БАДов и поливитаминов для организма человека, передает слова диетолога «Радио 1».

«С помощью БАДов и поливитаминов можно компенсировать дефицит витаминов, приводя их к нормальным показателям, что опосредованно снижает риск заболеваний», — рассказала Наталья Денисова.

Добавки сами по себе не являются лекарственными препаратами. Поэтому они не способны вылечить пациента от уже имеющихся заболеваний, подчеркнула кандидат медицинских наук.

Состояние языка способно указывать на нехватку витамина В12 в организме. О проблеме сигнализирует цвет и опухание органа, а также отсутствие работы вкусовых рецепторов, сообщила диетолог из США Хелен Уэст.