Участник «АукцЫона» Озерский назвал смерть Мамонова большой потерей для музыки

Москва, 15 июля. Музыкант, поэт, автор текстов группы «АукцЫон» Дмитрий Озерский потрясен новостью о смерти друга и коллеги Петра Мамонова. Лидер «Звуков Му» скончался 15 июля на 71-м году жизни.

Основатель андеграундной группы «Звуки Му», музыкант и актер Петр Мамонов умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Через несколько дней после госпитализации в Коммунарку артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а позже ввели в искусственную кому. Несмотря на старания медиков, которые боролись за жизнь музыканта почти три недели, Мамонов умер 15 июля. Трагическое известие сообщила его жена Ольга.

Россияне выражают соболезнования на официальной странице музыканта в Instagram. Коллега артиста, участник «АукцЫона» Дмитрий Озерский назвал смерть Мамонова большой потерей для всей отечественной музыки.

«Я сам сейчас сильно болею, эта новость меня просто поразила. Я знал его лично, очень жаль, что такие музыканты уходят. Мне больше даже и нечего сказать, очень жаль», — высказался Озерский в беседе с «Народными новостями».

Ранее журналисты ФАН выяснили, что оставил Петр Мамонов наследникам. Основное наследие артиста — не недвижимость, а авторские права на все его музыкальные произведения, которые часто издаются за границей.