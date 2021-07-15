Служебная собака нашла пропавшего ребенка в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 15 июля. Служебная собака по кличке Есения в течение часа нашла пропавшего ребенка в Московском районе Санкт-Петербурга.

Вечером 14 июля 12-летний мальчик после прогулки не вернулся домой. Ночью 40-летняя женщина, обеспокоенная пропажей сына, обратилась в полицию.

Отмечается, что на вызов с правоохранителями выехал кинолог со служебной собакой — овчаркой Есенией. Четвероногий помощник по запаху одежды мальчика привел полицию к открытому вагончику, где спал ребенок. На его поиски ушел целый час.

Выяснилось, что после прогулки несовершеннолетний не захотел возвращаться домой и решил переночевать на «новом» месте. Мальчика доставили домой к родителям.

В четверг кинолог Голубев дал советы по содержанию собаки во время жары.