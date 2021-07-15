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Посольство РФ в ЮАР призвало россиян соблюдать осторожность в связи с беспорядками
Политика
Посольство РФ в ЮАР призвало россиян соблюдать осторожность в связи с беспорядками
pxhere.com

Кейптаун, 15 июля. Российское посольство в ЮАР в связи с продолжающимися беспорядками призвало россиян, проживающих в республике, соблюдать осторожность и не покидать дома лишний раз.

В связи с обострением социально-политической обстановки в Южноафриканской Республике российское посольство опубликовало рекомендации для граждан и настоятельно призвало их обеспечить себе запас топлива, воды и продуктов на несколько дней, отказаться от прогулок в темное время суток и посещения торговых центров и мест массового скопления людей. В памятке также были приведены телефоны диппредставительства РФ в ЮАР и телефоны местных экстренных служб.

«В связи с обострением социально-политической обстановки в ЮАР посольство настоятельно призывает граждан России не покидать мест проживания после наступления темноты», — говорится в сообщении.

Для планирования был запущен специальный сервис на Google Maps, с его помощью можно будет посмотреть по карте, в каких районах продолжаются беспорядки, и отказаться от их посещения.

Беспорядки начались в республике после того, как экс-президента Джейкоба Зуму приговорили к отбыванию 15-месячного тюремного срока за неуважение к суду. Обвинение было связано с тем, что экс-президент так и не прибыл в комиссию, которая занималась расследованием о захвате государства.

Всего после беспорядков в провинции Гаутенг было задержано 1234 человека, число погибших достигло 72 человек. Наиболее напряженная обстановка наблюдаются в городах Йоханнесбург и Квазулу-Натал, туда направлены войска.

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