Политолог Денисов рассказал, как Зеленский может добиться «аудиенции» у Путина

Москва, 15 июля. Встреча российского и украинского президентов состоится, если Киев предложит решение конкретных вопросов, заявил политолог Денис Денисов.

Президент России Владимир Путин недавно написал статью, посвященную историческому единству россиян и украинцев. Глава Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту публикацию, заявив, что готов ответить на нее при личной встрече с российским лидером. Этот вопрос был поднят в ходе пресс-конференции, проведенной Общественной Службой Новостей.

Предпосылки для встречи глав двух государств в настоящий момент отсутствуют, отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, отвечая на вопрос редакции Федерального агентства новостей. По его мнению, Зеленский не сможет удержаться в ходе таких гипотетических переговоров от обсуждения вопроса, связанного с Крымом, на предмет которого Путин общаться не намерен.

«Может ли президент Украины на встрече с президентом России не поднять вопрос, связанный с Крымом? С другой стороны, мы прекрасно понимаем позицию Владимира Путина относительно Крыма и относительно того, что этот вопрос ни с кем никогда не будет обсуждаться. Вот вам и ответ на вопрос, будет ли эта встреча. Не будет этой встречи», — сказал эксперт.

Зеленский готов пойти на многое, лишь бы добиться встречи с президентом России, считает Денисов. По его словам, украинский лидер всеми силами пытается завлечь Путина на подобные переговоры, однако в них попросту нет никакого смысла, подчеркнул политолог. Он дал Зеленскому необычный совет, как «вымолить аудиенцию» у Путина. Эксперт уточнил, что глава РФ действительно мог бы встретиться со своим украинским коллегой, однако лишь в том случае, если Киев предложит в ходе подобного мероприятия конкретные шаги по нормализации отношений между государствами и выстраиванию конструктивного диалога. Встречу ради встречи президент России проводить ни с кем не будет, констатировал спикер.

«То, что Зеленский пытается в очередной раз каким-то образом привлечь к себе внимание и завлечь президента России на какой-то «междусобойчик» — это проблема украинского президента. Мы все прекрасно понимаем, что он бы все сейчас отдал для того, чтобы встретиться с президентом России. Но смысл в этой встрече просто отсутствует», — подчеркнул Денисов.

Ранее жители Китая положительно отозвались о статье Владимира Путина. Они отметили, что он прав в своих рассуждениях, так как Украина и Россия действительно являются частями одной цивилизации. Пользователи Сети также упрекнули главу Украины, который, по их мнению, не ознакомился с публикацией целиком, а лишь вырвал из контекста определенные моменты и «опроверг» их.

Кроме того, российский лидер выразил надежду на то, что власти Украины все же прочитают его статью в полном объеме, пишет сайт 360tv.ru. По его словам, украинским политическим деятелям необходимо проанализировать этот материал и обратиться к историческим документам, после чего они смогут вступить в дискуссию с руководством России.