Власти Колумбии изъяли пять тонн кокаина

Богота, 15 июля. Береговая охрана Колумбии при содействии панамских и американских властей изъяла 5,4 тонны кокаина стоимостью около 185 млн долларов. Об этом сообщили колумбийские военно-морские силы.

⚓Conoce los detalles del golpe a las finanzas del GAO Clan del Golfo propinado por autoridades de Colombia, Panamá y Estados Unidos, al ubicar un depósito ilegal con 5,4 toneladas de clorhidrato de cocaína en Ciénaga Limón, #Chocó, listas para ser enviadas hacia Centroamérica. pic.twitter.com/zvKjjlpTEi — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) July 15, 2021

Наркотики были найдены после того, как быстроходный катер, обнаруженный панамской береговой охраной, скрылся в водах Колумбии и был захвачен местными силами на суше.

После детального обследования лесного района члены береговой охраны нашли подозрительное судно с более чем 200 мешками, в которых был спрятан кокаин.

En esa ciénaga, el @mindefensa de #Colombia halló una narcolancha que venía persiguiendo desde el #Caribe. 5.400 kilos de #cocaína del Clan del Golfo, incautados. pic.twitter.com/Y6aIgCZfEb — Víctor Méndez (@VictorMendezYLC) July 15, 2021

«Если бы эти запрещенные вещества достигли США или Европы, на улицах этих стран появилось бы 16 млн доз кокаина, что определенно повлияло бы на здоровье населения», — заявил командующий военно-морскими силами Колумбии адмирал Хуан Русо Обрегон.

По информации властей, запрещенные вещества принадлежали наркокартелю «Клан дель Гольфо», во главе которого стоит Дайро Антонио Усуга, известный как Отониэль — самый разыскиваемый подозреваемый в незаконном обороте наркотиков в Колумбии.

???? En las últimas horas fueron incautadas 5.4 toneladas de alcaloide en la desembocadura del río Atrato en el Urabá chocoano, afectando en 185 millones de dólares las finanzas del GAO "Clan del Golfo" que delinque en la subregión del Golfo de Urabá.



⚓????https://t.co/AHeDxDFOMU pic.twitter.com/DYc7JvedvW — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) July 14, 2021

Несмотря на активную борьбу с наркоторговлей, Колумбия остается одним из крупнейших производителей кокаина в мире. США постоянно давят на колумбийское правительство для сокращения посевных площадей и производства данного запрещенного вещества, которое является серьезным источником финансирования вооруженных группировок страны.

В 2020 году службы безопасности Колумбии уничтожили 130 тысяч гектаров посевов коки и конфисковали около 505 тонн наркотика.

«Клан дель Гольфо» считается крупнейшей преступной группировкой Колумбии, состоящей из бывших представителей ультраправых военизированных формирований.

В начале этой недели Министерство обороны южноамериканской страны сообщило, что пять членов наркокартеля, в том числе региональный лидер, были убиты в провинции Северный Сантандер.