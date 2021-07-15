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Власти Колумбии изъяли пять тонн кокаина
Весь мир
Власти Колумбии изъяли пять тонн кокаина
Prt Scr twitter.com  /  @ArmadaColombia

Богота, 15 июля. Береговая охрана Колумбии при содействии панамских и американских властей изъяла 5,4 тонны кокаина стоимостью около 185 млн долларов. Об этом сообщили колумбийские военно-морские силы.

Наркотики были найдены после того, как быстроходный катер, обнаруженный панамской береговой охраной, скрылся в водах Колумбии и был захвачен местными силами на суше.

После детального обследования лесного района члены береговой охраны нашли подозрительное судно с более чем 200 мешками, в которых был спрятан кокаин.

«Если бы эти запрещенные вещества достигли США или Европы, на улицах этих стран появилось бы 16 млн доз кокаина, что определенно повлияло бы на здоровье населения», — заявил командующий военно-морскими силами Колумбии адмирал Хуан Русо Обрегон.

По информации властей, запрещенные вещества принадлежали наркокартелю «Клан дель Гольфо», во главе которого стоит Дайро Антонио Усуга, известный как Отониэль — самый разыскиваемый подозреваемый в незаконном обороте наркотиков в Колумбии.

Несмотря на активную борьбу с наркоторговлей, Колумбия остается одним из крупнейших производителей кокаина в мире. США постоянно давят на колумбийское правительство для сокращения посевных площадей и производства данного запрещенного вещества, которое является серьезным источником финансирования вооруженных группировок страны.

В 2020 году службы безопасности Колумбии уничтожили 130 тысяч гектаров посевов коки и конфисковали около 505 тонн наркотика.

«Клан дель Гольфо» считается крупнейшей преступной группировкой Колумбии, состоящей из бывших представителей ультраправых военизированных формирований.

В начале этой недели Министерство обороны южноамериканской страны сообщило, что пять членов наркокартеля, в том числе региональный лидер, были убиты в провинции Северный Сантандер.

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