Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался в 49 лет

Москва, 15 июля. Вокалист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер на 50 году жизни. Об этом сообщила арт-директор коллектива Анна Чех.

Причиной смерти музыканта стали последствия коронавируса. Горячев боролся с COVID-19 в течение трех недель, отмечается на официальной странице Instagram музыкального коллектива.

«Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», — написала Анна Чех в тексте поста.

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года. В "Хор Турецкого" он пришел в 2003 году. У него остались жена и двухлетняя дочь.

Коронавирус также стал причиной смерти российского артиста и музыканта Петра Мамонова. Он скончался в больнице в возрасте 70 лет.