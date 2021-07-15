Реестр утилизаторов отходов появится в России

Москва, 15 июля. Российский экологический оператор намерен создать реестр компаний, занимающихся утилизацией отходов, рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Пластиковая упаковка составляет большую часть твердых коммунальных отходов, производители и импортеры товаров должны брать ответственность за уничтожение такого мусора на себя. Реестр утилизаторов позволит исключить возможность подделки документов о переработке отходов.

Производители и импортеры могут уничтожать мусор самостоятельно или платить за его экологический сбор. Создание специально реестра позволит отслеживать всех утилизаторов и получать деньги за свою работу, уточнил Буцаев в комментарии 360tv.ru.

Росприроднадзор и Минприроды РФ передали РЭО контроль за всеми системами учета отходов. Нововведение позволит сделать систему прозрачной, а также даст россиянам представление об образовании ТКО в разных регионах страны.