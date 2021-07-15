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Реестр утилизаторов отходов появится в России

  /   Обновлено: 15 июля 2021 18:42
Общество
Реестр утилизаторов отходов появится в России
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 15 июля. Российский экологический оператор намерен создать реестр компаний, занимающихся утилизацией отходов, рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Пластиковая упаковка составляет большую часть твердых коммунальных отходов, производители и импортеры товаров должны брать ответственность за уничтожение такого мусора на себя. Реестр утилизаторов позволит исключить возможность подделки документов о переработке отходов.

Производители и импортеры могут уничтожать мусор самостоятельно или платить за его экологический сбор. Создание специально реестра позволит отслеживать всех утилизаторов и получать деньги за свою работу, уточнил Буцаев в комментарии 360tv.ru.

Росприроднадзор и Минприроды РФ передали РЭО контроль за всеми системами учета отходов. Нововведение позволит сделать систему прозрачной, а также даст россиянам представление об образовании ТКО в разных регионах страны.

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отходы реестр утилизация рэо
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