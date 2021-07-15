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«Крылья» обыграли израильтян на Euro Winners Cup в безумной серии пенальти
Спорт
«Крылья» обыграли израильтян на Euro Winners Cup в безумной серии пенальти
bsrussia.com  /  Сайт Федерации пляжного футбола России

Самара, 15 июля. Пляжные «Крылья Советов» пробились в 1/8 финала турнира Euro Winners Cup, проходящего в португальском городе Назаре. Одержав в своей группе три победы в трех матчах, самарцы попали в 1/16 финала на израильский клуб «Рош Хааин».

Сюжет матча был достоин триллера. Россияне дважды выходили вперед, но соперники дважды сравнивали счет, потом несколько раз в роли догоняющих оказывались «Крылья». За пять минут до конца встречи счет был 6:4 в пользу израильтян. Но самарцам удалось два мяча отыграть.

В серии пенальти командам пришлось нанести 18 ударов. Причем голкипер и тренер «Крыльев» Валерий Макаревич при счете 3:3 отбил удар сразу же после того, как не сумел забить его партнер. А при 8:7 он совершил решающее спасение. Самара — в 1/8 финала Euro Winners Cup!

Прошли в этот этап и три других российских представителя: «Локомотив», «Кристалл» и «Дельта», уверенно обыгравшие в 1/16 финала своих гораздо более слабых соперников.

Ранее ФАН сообщал, что из-за аномально жаркой погоды будут перенесены на позднее время несколько матчей 1-го и 2-го туров чемпионата России по футболу в РПЛ. В их числе — игра столичного «Спартака» в Самаре.

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самара спорт пляжный футбол португалия крылья советов
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