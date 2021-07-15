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Врачи Южно-Сахалинска предупредили об опасности детских игр в фонтанах
Общество
Врачи Южно-Сахалинска предупредили об опасности детских игр в фонтанах
Пресс-служба ГМЗ «Петергоф»

Южно-Сахалинск, 15 июля. Купание и игры в городских фонтанах опасны для здоровья детей, предупреждают врачи родителей Южно-Сахалинска. В воде развиваются микробы из-за замкнутого цикла циркуляции.

Во время игр в воде городского фонтана ребенок может подхватить инфекцию, кишечную палочку или кожную болячку, предупреждают медики. Власти города предостерегают от купания в фонтанах, в них можно поскользнуться и получить травму. Вода обеззараживается только для технического использования, пояснили в мэрии.

Роспотребнадзор выпустил памятку, в которой указывается, как опасно купание и игры в городских фонтанах. В жару особенно активно размножаются микроорганизмы, в воде можно подхватить кишечную инфекцию, конъюнктивит и более серьезные инфекции, пишет сетевое СМИ «Сахалин и Курилы».

Синоптик Александр Шувалов рассказал, когда в России ждать отступления аномальной жары. Он отметил, что понижение температуры будет неравномерным, в некоторых регионах отступление жары почувствую уже в пятницу, даже возможны дожди и грозы.

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жара купание фонтан
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