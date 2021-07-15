Петра Мамонова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Москва, 15 июля. Основателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова планируют похоронить на Аллее деятелей искусств на московском кладбище.

Соответствующую информацию в Сети распространил источник, близкий к семье. О смерти 70-летнего Петра Мамонова 15 июля сообщила его жена Ольга. Когда состоится гражданская панихида и похороны станет известно 16 июля.

Петр Мамонов попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирус пару недель назад. В начале июля его перевели в отделение реанимации, подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон, чтобы стабилизировать состояние. Врачи делали все возможное, чтобы спасти актера театра и кино, но болезнь оказалась сильнее.

Основным наследством музыканта является не дорогостоящая недвижимость, а авторские права на его песни, которые регулярно публикуют за пределами России. С подробным списком имущества можно ознакомиться в материале Федерального агентства новостей.