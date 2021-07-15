Президент России выразил соболезнования Меркель в связи с последствиями наводнения

Москва, 15 июля. Соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на запад Германии, выразил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял родных из-за стихии. Также он выразил надежду на скорое выздоровление всех пострадавших при наводнении.

«Уважаемый господин Федеральный президент, уважаемая госпожа Федеральный канцлер, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии», — сказано в сообщении.

Канцлер Германии Ангела Меркель потрясена последствиями разрушительного наводнения в западных регионах страны. Как стало известно, из-за дождей произошло мощнейшее наводнение. Жертвами природной катастрофы стали 19 человек, 25 домов находятся под угрозой сноса.