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Президент России выразил соболезнования Меркель в связи с последствиями наводнения

  /   Обновлено: 15 июля 2021 18:40
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Общество
Президент России выразил соболезнования Меркель в связи с последствиями наводнения
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 15 июля. Соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на запад Германии, выразил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял родных из-за стихии. Также он выразил надежду на скорое выздоровление всех пострадавших при наводнении.

«Уважаемый господин Федеральный президент, уважаемая госпожа Федеральный канцлер, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии», — сказано в сообщении.

Канцлер Германии Ангела Меркель потрясена последствиями разрушительного наводнения в западных регионах страны. Как стало известно, из-за дождей произошло мощнейшее наводнение. Жертвами природной катастрофы стали 19 человек, 25 домов находятся под угрозой сноса.

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