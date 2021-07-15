Волченко: Введение обязательной вакцинации для туристов в Крыму не рассматривается

Симферополь, 15 июля. В настоящее время введение обязательной вакцинации для туристов в Крыму не рассматривается. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, сегодня полуостров открыт для туристов, россиянам не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или же находиться на карантине определенное время после приезда.

«На данный момент введение обязательной вакцинации для туристов не рассматривается. При этом туристы могут вакцинироваться в объектах размещения либо на набережных — там, где развернуты мобильные пункты вакцинации», — сообщил министр.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал, чтобы гости при заселении предоставляли справки об эпидокружении (что никто из их знакомых и близких не болен и не контактировал с зараженными), а также отрицательные ПЦР-тесты. Однако каждый объект размещения может вводить дополнительные условия заселения на свое усмотрение.

Отметим, заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский ранее заявил, что на полуострове не исключают возможности введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Однако позже министр здравоохранения региона Александр Остапенко опроверг данную информацию, сообщив, что на сегодняшний день в Крыму не планируются такие меры. По крайней мере, в этом сезоне точно.