В Крыму требуют прекратить террор жителей полуострова со стороны «прокуратуры АРК»

Сотрудники действующей на Украине «прокуратуры Автономной Республики Крым», терроризирующие жителей полуострова, должны ответить перед российским законом. Об этом в интервью ФАН заявили сенатор Ольга Ковитиди и политолог Владимир Джаралла.

Ранее руководитель украинской «прокуратуры Автономной Республики Крым» Игорь Поночовный заявил, что организация под его руководством идентифицировала 22 тысячи «предателей среди силовиков, судей и прокуроров», живущих и работающих в Крыму. «По факту совершения государственной измены прокуратура автономии сообщила о подозрении уже 691 лицу», — говорится в сообщении «государственного органа».

Крымский политолог Владимир Джаралла предложил дать оценку происходящему сотрудникам российских следственных органов.

«Западные специалисты разработали для курируемых ими структур Украины методы непрерывного информационного давления на крымчан. Они угрожают российским гражданам, работающим в силовых структурах, администрации и прочих государственных органах, пытаются запугать их, внушить мысль, что всех ждут большие неприятности. Это — давление на Россию», — пояснил политолог.

Собеседник ФАН напомнил, что сотрудники несуществующего ведомства получают зарплату и должны «оправдывать» свое бессмысленное существование, имитируя какую-то деятельность.

«Мне бы хотелось увидеть реакцию на подобные заявления и обвинения граждан России в «измене Украине» наших компетентных органов: прокуратуры и Следственного комитета», — отметил эксперт. — Хотелось бы, чтобы после проверки было вынесено определение: нет ли в действиях господина Поночовного угрозы российским гражданам и преступного посягательства на территориальную целостность России?»

Опус, опубликованный украинскими СМИ от лица «прокуратуры Крыма», Джаралла назвал угрозой, которая должна быть ликвидирована.

«Хотелось бы, чтобы эти мерзавцы поняли, что за любым преступлением следует наказание. Они не должны спокойно отдыхать в Турции или в Египте, и помнить, что в любой момент могут быть арестованы по запросу российской прокуратуры», — подчеркнул собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди расценила деятельность сотрудников украинской «прокуратуры Крыма» как преступление.

«Я хотела бы напомнить нашим беспокойным соседям о Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. Пренебрежение и презрение к правам человека могут привести к варварским актам. Декларация была принята всеми странами, чтобы защитить жителей любой страны от насилия и страха», — сказала политик.

Сенатор заметила, что история человечества ничему не научила украинских политиков, которые пытаются ставить под сомнение право на самоопределение россиян, проголосовавших на референдуме за историческое воссоединение с Россией.

«Действия сотрудников украинской прокуратуры я рассматриваю как бесчеловечные, это — посягательство на основные права и свободы людей, гарантированные Конституцией России и международным законодательством. Я убеждена, что законное волеизъявление жителей Крыма будет принято международным сообществом в полной мере. То, что сегодня совершает Украина — нарушение Всеобщей декларации прав человека, это — преступление», — подчеркнула Ковитиди.

Она убеждена, что в отношении главы украинской «прокуратуры Автономной Республики Крым» следственными и правоохранными органами России должны быть применены меры правового воздействия.