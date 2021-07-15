В Эквадоре ввели режим ЧП из-за «индийского штамма»



Кито, 15 июля. Президент Эквадора Гильермо Лассо провозгласил чрезвычайное положение в двух прибрежных зонах Эквадора с целью предотвратить распространение индийского штамма коронавируса. Об этом сообщает правительство страны.

Президентский указ предусматривает введение ограничений на передвижение и путешествия из-за режима чрезвычайного положения в провинции Эль-Оро и городе Гуаякиль до 28 июля. Комендантский час будет действовать с 20.00 вечера до 06.00 утра. В 15-дневный период будет запрещено возращение студентов в университеты, обучение и работа будут осуществляться дистанционно.

Максимальное количество людей в открытых и закрытых общественных местах и в транспорте не должно превышать от 25% до 75% вместимости соответствующих помещений. Министерство здравоохранения подтвердило появление индийского дельта-штамма на территории Эквадора. Он был обнаружен у десяти пациентов, пятеро из которых скончались.

Агенство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

С начала пандемии в Эквадоре было зарегистрировано 471,8 тысяч случаев заражения, в том числе 16 тысяч смертей. Дельта-вариация коронавируса передается на 30-60% быстрее, чем первоначальный уханьский и другие известные варианты.

Стремительно распространяющийся индийский штамм коронавируса зафиксирован более чем в 111 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что он скоро станет доминирующим штаммом в мире.