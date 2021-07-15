Полузащитник «Зенита» Ерохин поддержал продажу пива на российских стадионах

Санкт-Петербург, 15 июля. Игрок «Зенита» Александр Ерохин заявил, что поддерживает продажу пива на стадионах в России.

Александр Ерохин выступил в пользу продажи пива на российских стадионах. Своим мнением на этот счет 31-летний полузащитник поделился с журналистами издания «Известия».

«В большинстве других стран пиво на стадионах присутствует, и не вижу ничего плохого, чтобы подобное было у нас. Насколько знаю, во время домашнего чемпионата мира продажа пива была разрешена и никаких массовых инцидентов», — подчеркнул Ерохин.

Игрок «Зенита» отметил, что хочет, чтобы болельщики «получали удовольствие» от похода на футбол.

Пивоваренная компания Heineken до этого выразила готовность спонсировать РПЛ. Чемпионат России по футболу сезона-2021/22 начнется 23 июля.