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Полузащитник «Зенита» Ерохин поддержал продажу пива на российских стадионах

  /   Обновлено: 15 июля 2021 18:14
Спорт
Полузащитник «Зенита» Ерохин поддержал продажу пива на российских стадионах
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 15 июля. Игрок «Зенита» Александр Ерохин заявил, что поддерживает продажу пива на стадионах в России.

Александр Ерохин выступил в пользу продажи пива на российских стадионах. Своим мнением на этот счет 31-летний полузащитник поделился с журналистами издания «Известия».

«В большинстве других стран пиво на стадионах присутствует, и не вижу ничего плохого, чтобы подобное было у нас. Насколько знаю, во время домашнего чемпионата мира продажа пива была разрешена и никаких массовых инцидентов», — подчеркнул Ерохин.

Игрок «Зенита» отметил, что хочет, чтобы болельщики «получали удовольствие» от похода на футбол.

Пивоваренная компания Heineken до этого выразила готовность спонсировать РПЛ. Чемпионат России по футболу сезона-2021/22 начнется 23 июля.

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