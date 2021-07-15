Углеродный налог ЕС грозит сокращением экспорта российской металлургии

Москва, 15 июля. Влияние механизма углеродного налога на российские поставки металла, труб, электроэнергии и цемента в ЕС оценивается в 7,6 млрд, считает глава МЭР РФ Максим Решетников.

Министр выразил мнение, что разработка европейского экологического плана, куда входит введение углеродного налога, никак не связана с борьбой с изменением климата. Очевидно, что в рамках предлагаемого механизма Еврокомиссия не учитывала соглашения ВТО.

Ассоциация «Русская сталь» (входят «Северсталь», группа НЛМК, Evraz и другие крупные российские металлургические компании), в связи с инициативой Евросоюза уже обратилась к Правительству РФ с призывом защитить интересы отечественных производителей металла и изделий из него. В организации отметили, что решение европейских властей влечет за собой большие риски как для глобальной экономики, так и для черной металлургии в частности.

Действие налога на добавленную стоимость на перевозки внутри страны через московские аэропорты было продлено президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявили в пресс-службе Минфина России.