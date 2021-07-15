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Углеродный налог ЕС грозит сокращением экспорта российской металлургии
Экономика
Углеродный налог ЕС грозит сокращением экспорта российской металлургии
pixabay.com

Москва, 15 июля. Влияние механизма углеродного налога на российские поставки металла, труб, электроэнергии и цемента в ЕС оценивается в 7,6 млрд, считает глава МЭР РФ Максим Решетников.

Министр выразил мнение, что разработка европейского экологического плана, куда входит введение углеродного налога, никак не связана с борьбой с изменением климата. Очевидно, что в рамках предлагаемого механизма Еврокомиссия не учитывала соглашения ВТО.

Ассоциация «Русская сталь» (входят «Северсталь», группа НЛМК, Evraz и другие крупные российские металлургические компании), в связи с инициативой Евросоюза уже обратилась к Правительству РФ с призывом защитить интересы отечественных производителей металла и изделий из него. В организации отметили, что решение европейских властей влечет за собой большие риски как для глобальной экономики, так и для черной металлургии в частности.

Действие налога на добавленную стоимость на перевозки внутри страны через московские аэропорты было продлено президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявили в пресс-службе Минфина России.

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