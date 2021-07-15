Финляндия в июле откроет границы для привитых от коронавируса туристов

Хельсинки, 15 июля. Прошедшие курс вакцинации от коронавируса туристы смогут путешествовать по Финляндии уже с 26 июля, сообщили в МВД страны.

Жители Евросоюза и Шенгенской зоны смогут пересекать границы страны при наличии сертификата о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев. Гражданам других стран разрешат посещать Финляндию при условии полной вакцинации от COVID-19 одним из одобренных ВОЗ или ЕС препаратов, уточняет ТАСС.

Число одобривших российские вакцины от коронавируса стран мира постепенно увеличивается. Правительство Казахстана разрешило использование препарата «Спутник Лайт» для своих граждан.