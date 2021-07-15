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Финляндия в июле откроет границы для привитых от коронавируса туристов

  /   Обновлено: 15 июля 2021 18:16
Общество
Финляндия в июле откроет границы для привитых от коронавируса туристов
pixabay.com

Хельсинки, 15 июля. Прошедшие курс вакцинации от коронавируса туристы смогут путешествовать по Финляндии уже с 26 июля, сообщили в МВД страны.

Жители Евросоюза и Шенгенской зоны смогут пересекать границы страны при наличии сертификата о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев. Гражданам других стран разрешат посещать Финляндию при условии полной вакцинации от COVID-19 одним из одобренных ВОЗ или ЕС препаратов, уточняет ТАСС.

Число одобривших российские вакцины от коронавируса стран мира постепенно увеличивается. Правительство Казахстана разрешило использование препарата «Спутник Лайт» для своих граждан.

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