«Бульварное чтиво»: Песков ответил британскому Guardian на статью о поддержке Трампа

Москва, 15 июля. Британская газета Guardian выпустила статью о «поддержке» республиканца Дональда Трампа властями РФ в 2016 году. На статью ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению британских журналистов, российские власти якобы провели «секретную операцию по поддержке Трампа на президентских выборах в США». Представитель Кремля скептически отреагировал на материал Guardian.

«Отличное бульварное чтиво», — прокомментировал публикацию Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что читатели Daily Mail с иронией восприняли предупреждение главы британской контрразведки о шпионах. Комментаторы пообещали следить за шпионами при походах в супермаркет.