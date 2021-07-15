Глава нижегородского минздрава рассказал о вакцинации беременных

Нижний Новгород, 15 июля. Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал об особенностях вакцинации беременных женщин. Информацией он поделился в своем Instagram.

«Беременным из групп риска привиться стоит не раньше 22 недели только после консультации с врачом», — заявил чиновник.

Pr Scr instagram.com / @melikdavidmsk

Давид Мелик-Гусейнов опроверг слухи о таком побочном действии препарата как бесплодие. По словам министра, у научного мира нет данных о вреде здоровью ребенка после введения «Спутника V» кормящей женщине, как и информации о достаточном для защиты организма количестве антител.

Ранее ФАН писал, что Нижегородская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Коллективный иммунитет жителей региона достиг 40%.