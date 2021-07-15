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Глава нижегородского минздрава рассказал о вакцинации беременных
Общество
Глава нижегородского минздрава рассказал о вакцинации беременных
pixabay.com  /  Marncom

Нижний Новгород, 15 июля. Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал об особенностях вакцинации беременных женщин. Информацией он поделился в своем Instagram.

«Беременным из групп риска привиться стоит не раньше 22 недели только после консультации с врачом», — заявил чиновник.

Глава нижегородского минздрава рассказал о вакцинации беременных
Pr Scr instagram.com  / @melikdavidmsk

Давид Мелик-Гусейнов опроверг слухи о таком побочном действии препарата как бесплодие. По словам министра, у научного мира нет данных о вреде здоровью ребенка после введения «Спутника V» кормящей женщине, как и информации о достаточном для защиты организма количестве антител.

Ранее ФАН писал, что Нижегородская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Коллективный иммунитет жителей региона достиг 40%.

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россия нижегородская область вакцина против COVID-19
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