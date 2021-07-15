Экономисты спрогнозировали последствия нефтяной сделки ОАЭ и Саудовской Аравии

Добыча нефти может быть увеличена, если Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия достигнут в этом вопросе компромисса. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экспертов, нефть завершила вчерашний, тяжелый для нее день, снижением.

«Нефть опустилась с отметки 76,50 до уровня чуть ниже 74. В ходе сегодняшних утренних торгов [она] была чуть выше 74 долларов за баррель. Вчера получили данные по запасам нефти от Министерства энергетики США. Они оказались неоднозначными. Запасы нефти снизились на 7,9 млн при ожидании снижения на 4,36 млн баррелей», — говорят они.

Эксперты отмечают, что основным негативным фактором для черного золота стали сообщения, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия практически пришли к взаимопониманию.

«В ближайшее время может быть заключена сделка между странами ОПЕК. Суть сделки сводится к тому, что ОАЭ просили изменений референтной базы расчета. Они договорились, что эта база все-таки изменится. Пока официального подтверждения этой сделки нет. Сейчас участники рынка говорят о том, что переговоры все еще продолжаются. Все ждут официальных заявлений и конкретики», — поясняют экономисты.

Аналитики рассказали, что Ирак также выразил намерение пересмотреть референтную базу, чтобы фактически увеличить объем добычи нефти.

«Договоренность с Эмиратами автоматически означает, что добыча будет увеличена помимо тех объемов, которые закладывались, начиная с августа. Это означает, что сделка, судя по всему, состоится, а добыча станет больше», — отмечают они.

ФБА «Экономика сегодня» /

Положительное влияние на нефть оказывают обнадеживающие показатели китайской экономики.

«Сегодня нефть, и в целом рынки, поддержали данные из Китая. Мы увидели их данные по ВВП. Годовое значение роста составило 7,9%, чуть-чуть не дотянув до ожиданий аналитиков — 8,1%. Квартальные данные превзошли ожидания. Также мы увидели хорошие данные по промышленному производству. Это говорит о том, что экономика Китая активно восстанавливается и растет, что может позитивно сказаться на нефти. Нефть на этом фоне уже смогла отвоевать часть потерь. Сегодня в центре внимания отчет ОПЕК. Участников рынка будут интересовать прогнозы организаций по уровню спроса. После публикации документа мы сможем увидеть рост волатильности на сырьевом рынке», — объясняют экономисты.

Несмотря на небольшое падение, аналитики отмечают, что в целом глобальная тенденция роста цен на черное золото пока сохраняется.

«Нефть на фоне вчерашних новостей переместилась в чуть более низкий диапазон, который составляет от 72 до 76 долларов за баррель. С начала года нефть прибавила около 50%. Текущее снижение на данный момент можно рассматривать как просто коррекцию», — убеждают они.

Что касается золота, то вчера оно выросло, поднявшись с отметки 1805 до 1830 долларов за унцию. Сегодня в ходе утренних торгов драгоценный металл преодолел отметку 1830 и продолжил движение. Основным фактором роста цен на золото аналитики называют вчерашнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США перед комитетом по финансовым услугам.

«Пауэлл в своем заявлении по денежно-кредитной политике обозначил, что, несмотря на текущий уровень инфляции, который оказался выше ожидаемого показателя, сохраняются прогнозы, что это носит временный характер. Пауэлл заявил, что сворачивать стимулирование рано — экономика еще не восстановилась до необходимых параметров, поэтому ее нужно поддерживать, чтобы постепенно восстановить рынок труда», — объясняют эксперты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Российская валюта, по словам аналитиков, вчера смогла немного укрепиться. По их мнению, рубль в данный момент устойчив.

«Рубль на протяжении нескольких дней находится в очень узком диапазоне, торгуясь в районе 74-74,20. Значимых для российской валюты событий пока нет. Отечественная валюта сейчас руководствуется динамикой цен на нефть. Нефть находится в коррекции, что может быть негативно для рубля, но стоит отметить, что и доллар сейчас находится под давлением. Пока факторы, влияющие на состояние рубля, остаются все те же. Прежде всего это ожидание повышения процентной ставки со стороны Центрального банка. Рубль пока находится в стабильном положении», — подытожили экономисты.

Федеральное агентство новостей /

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в беседе с «Российской газетой» рассказал, что доллар может переписать годовые минимумы к концу июля. На прошлой неделе доллар совершил стремительный скачок до 75, однако рубль достойно прошел это испытание и сейчас показывает положительную динамику.