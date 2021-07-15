Бывшая жена Романа Малькова опубликовала переписку с Анастасией Макеевой

Любляна, 15 июля. Экс-супруга мужа актрисы и певицы Анастасии Макеевой, художница Светлана Малькова опубликовала некоторые отрывки переписки со знаменитостью.

Конфликт между бывшей и нынешней женами Романа Малькова снова набирает обороты. Как сообщила художница в Instagram Stories, некоторые называют ее несмелой и предполагают, что ее запугали. Малькова заявила, что ей нечего бояться.

«Разговоры выкладывать начинаю, накипело», — написала женщина.

Экс-супруга мужа Макеевой обнародовала переписку с актрисой от октября 2020 года. В своих сообщениях певица призывала соперницу не строить из себя брошенную мать и заняться собой.

«Будешь старая и одинокая! Лучше займись собой, надень что-то, улыбайся», — подчеркнула Макеева.

Кроме того, актриса называла экс-супругу своего мужа глупой и заявляла, что Мальков общается с детьми больше, чем художница. Звезда мюзиклов предлагала Мальковой обратиться к психологу.

Муж Макеевой ушел к ней из семьи с четырьмя детьми. Старший сын Малькова переехал в Москву к отцу и актрисе, еще трое детей живут с матерью в Словении.

Певица и ее супруг пытались лишить Светлану Малькову опеки, но суд отклонил иск. Похоже, именно эта ситуация стала для экс-супруги мужа Макеевой последней каплей, и она решила опубликовать переписку.