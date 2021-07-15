«Решение уже есть»: Шугалей напомнил Судану о советах из России по плотине Хидасэ

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прокомментировал ситуацию в Судане на фоне кризиса вокруг Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ). Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

По его словам, ФЗНЦ с 2017 года внимательно следит за обстановкой в восточноафриканском государстве и вместе с партнерами пытается помочь гражданам этой страны.

«Из России в Судан регулярно приходят гуманитарные грузы. В момент кризиса в 2018–2019 годах российский бизнесмен Евгений Пригожин отправил корабль с 3 млн килограммов муки, а также самолеты с мукой для экстренной помощи в самые тяжелые периоды», — заявил он.

По словам Шугалея, в 2021 году в преддверии священного месяца Рамадан по инициативе петербургского предпринимателя суданцам передали один миллион продуктовых наборов, а также 200 тысяч сладких подарков для местных детей.

«На данный момент тысячи семей каждую пятницу получают бесплатный хлеб в рамках акции этого же мецената — «Рука помощи», — добавил он.

Российский социолог напомнил, что ФЗНЦ участвовал в ряде проектов, направленных на развитие Судана.

«В 2018 году были бесплатно проведены дорогостоящие геологоразведочные работы: информация о полезных ископаемых собрана, обобщена и безвозмездно передана правительству Судана для пользования во благо страны и скорейшего восстановления экономики», — написал он.

Кроме того, Фонд разработал и представил кабмину восточноафриканской страны ряд масштабных инвестиционных проектов, направленных на развитие экономической ситуации:

Строительство Трансафриканского железнодорожного пути Запад-Восток, соединяющего столицу Сенегала с Порт-Суданом и ветки Север-Юг от египетского Порт-Саида до города Дурбан в ЮАР. Данный проект рассчитан на превращение Судана в крупнейший логистический центр региона.

Создание масштабного курортного района на берегу Красного моря для туристов.

Проекты в области сельского хозяйства, благодаря которым Хартум может приобрести стабильную систему для развития отрасли.

«Особое место среди этих судьбоносных проектов для Судана занимает разработка и передача рекомендаций по водопользованию в связи с вводом в эксплуатацию плотины «Возрождение» в Эфиопии. Эти рекомендации, созданные Российским научным институтом и несколькими группами гидрологов, были переданы правительству Судана еще в декабре 2018 года», — добавил Шугалей.

twitter.com / @AbiyAhmedAli

Глава ФЗНЦ отметил, что страна обладает огромными запасами пресной воды благодаря каскаду плотин на Ниле. По данным российских гидрологов, крупнейшая в государстве ГЭС «Мерове» может успешно решить вопрос с первоначальным наполнением водохранилища Хидасэ.

«При этом Нил останется полноводным от Эфиопии до Средиземного моря в Египте, — добавил он.

Грамотное регулирование каскада плотин в Судане позволит избежать негативных последствий как для самой страны, так и для Египта. Соответствующие документы передали правительству восточноафриканского государства при экс-президенте Омаре аль-Башире, который взял их в работу.

«Но, к сожалению, после революции, новое правительство по каким-то причинам не стало использовать эти наработки, а, возможно, и просто потеряло документацию», — заявил глава ФЗНЦ.

Шугалей подчеркнул, что эфиопскую плотину «Возрождение» можно заполнить с учетом потребностей всех сторон. Судан и Египет в настоящее время находятся в поиске решения проблемы, однако оно уже существует.