Сотрудница полиции случайно выстрелила из пистолета в Красноярском крае

Красноярск, 15 июля. Полицейские проводили мастер-класс с использованием пистолета. Во время мероприятия произошел непроизвольный выстрел. Инцидент случился не в Северной Осетии, как писали СМИ.

Корреспонденту ФАН заявили в МВД, что провели проверку. В Северной Осетии ничего подобного не было. Выяснилось, что стрельба была в отделении полиции поселка Северо-Енисейский. По данному факту проводится служебная проверка. Правоохранители намерены дать оценку уровню подготовки женщины-следователя.

Одна из сотрудниц разряжала пистолет, вторая за ней наблюдала. Женщина перепутала очередность и загнала патрон в патронник, а только потом вытащила обойму. Растерянная сотрудница случайно нажала на курок, чем напугала окружающих.