Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 18:20
18:19
Происшествия
Мужчина из-за знакомой ударил друга в шею ножом в Калининградской области
18:19
Политика
Алексей Журавлев рассказал о поддержке партии «Родина»
18:18
Общество
Хирург в Ростовской области спас мужчину с отверткой в сердце
18:16
Общество
Петербургские врачи зафиксировали всплеск «зуда купальщиков»
18:15
Происшествия
В Сети появилось видео задержания террориста, готовившего взрыв в Москве
18:12
Общество
Глава нижегородского минздрава рассказал о вакцинации беременных
18:11
Спорт
Полузащитник «Зенита» Ерохин поддержал продажу пива на российских стадионах
18:10
Общество
Дату похорон Петра Мамонова назовут 16 июля
18:08
Экономика
Углеродный налог ЕС грозит сокращением экспорта российской металлургии
18:08
Весь мир
«Решение уже есть»: Шугалей напомнил Судану о советах из России по плотине Хидасэ
Все новости

Сотрудница полиции случайно выстрелила из пистолета в Красноярском крае

  /   Обновлено: 15 июля 2021 18:15
Происшествия
Сотрудница полиции случайно выстрелила из пистолета в Красноярском крае
wikipedia.org  /  Stanislav S. Yanchenko/CC BY-SA 3.0

Красноярск, 15 июля. Полицейские проводили мастер-класс с использованием пистолета. Во время мероприятия произошел непроизвольный выстрел. Инцидент случился не в Северной Осетии, как писали СМИ.

Корреспонденту ФАН заявили в МВД, что провели проверку. В Северной Осетии ничего подобного не было. Выяснилось, что стрельба была в отделении полиции поселка Северо-Енисейский. По данному факту проводится служебная проверка. Правоохранители намерены дать оценку уровню подготовки женщины-следователя.

Одна из сотрудниц разряжала пистолет, вторая за ней наблюдала. Женщина перепутала очередность и загнала патрон в патронник, а только потом вытащила обойму. Растерянная сотрудница случайно нажала на курок, чем напугала окружающих.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сотрудница полиции случайно выстрелила из пистолета в Красноярском крае
полиция пистолет проверка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru