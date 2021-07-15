ФАН выяснил, что оставил Петр Мамонов наследникам

Москва, 15 июля. Основное наследие актера и музыканта Петра Мамонова — не недвижимость, а авторские права на все его музыкальные произведения, которые часто издаются за границей, на роли в легендарных фильмах, сборники поэтических афоризмов и так далее.

Из материального имущества на Петра Мамонова был оформлен автомобиль Mercedes. Дом, квартира на Рублевском шоссе, — совместное имущество с супругой Ольгой.

В отличие от большинства рок-музыкантов, Петр Мамонов женился один раз и на всю жизнь. С Ольгой они с 1982 года — чуть-чуть не дотянули до 40-летнего юбилея. В браке родилось двое сыновей, есть еще два внука. Это все наследники Петра Николаевича.

«У него зарегистрировано более сотни авторских прав, причем многие его произведения широко используются за границей, а это отчисления в валюте. В любом случае — предстоит немало работы, чтобы все это узаконить наследникам. Но, думаю, там никаких споров не будет», — рассказал ФАН близкий к семье источник.

Напомним, Петр Мамонов был госпитализирован в начале июля с коронавирусом в больницу №40 в Коммунарке. К сожалению, на тот момент было поражение легких уже более 80%. Мамонов сразу был подключен к ИВЛ. По словам его супруги, Петр Мамонов последнее время жил постоянно за городом и заразу могла привезти только она сама из города.