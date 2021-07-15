Bloomberg: Великобритания может ввести налог на соль и сахар

Лондон, 15 июля. Налог на соль и сахар может быть введен в Великобритании как мера борьбы с ожирением, пишет Bloomberg.

Соответствующее предложение сделали авторы «Национальной продовольственной стратегии», написанной по заказу правительства страны. Эксперты отмечают, что британцам в течение десяти лет нужно сократить потребление мяса на 30%.

По подсчетам специалистов, сумма налога для оптовой продажи пищевой продукции и заведений общепита составит по 3 фунта стерлингов за килограмм сахара и по 6 фунтов за килограмм соли. Налог должен принести бюджету около 3,4 млрд фунтов, передает «Би-би-си».

Как отмечают СМИ, полученные от налогового сбора средства можно будет направить на финансирование бесплатного школьного питания семьям с доходом ниже 20 тысяч фунтов в год. Сейчас такая льгота доступна детям из семей с доходом ниже 7400 фунтов.

Накануне стало известно, что из-за роста энергетических тарифов население Великобритании может оказаться перед выбором - между едой и отоплением. Жители королевства до сих пор испытывают проблему с оплатой счетов за время длительного локдауна.