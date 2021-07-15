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Ольга Бузова запустила подкаст о мужчинах после выхода шоу Давы «Красотка»

  /   Обновлено: 15 июля 2021 17:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова запустила подкаст о мужчинах после выхода шоу Давы «Красотка»
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 15 июля. Певица Ольга Бузова решила не отставать от экс-возлюбленного Давида Манукяна и сообщила о запуске собственного подкаста. В шоу она выводит мужчин на откровенные разговоры.

На днях состоялась премьера шоу Давида Манукяна под названием «Красотка». После громкого расставания со звездой «Дома-2» рэпер решил, что теперь может помогать женщинам начать новую жизнь после болезненного разрыва. Однако не только Даве тема отношений показалась настоящей золотой жилой. Исполнительница хита «Мало половин» запустил собственный подкаст «Бузова шоу». Первый выпуск уже вышел на «Яндекс. Музыке».

По словам звезды «Дома-2», она в шоу выводит мужчин на откровенный и честный диалог. Бузова утверждает, что без стеснений будет задавать сильному полу неудобные вопросы про женщин.

«Каждый гость — это человек с интересной судьбой, харизмой и особенным взглядом. Мы обсудим любовь, отношения, а я разберусь во всей этой мужской логике», — анонсировала певица шоу в своем Instagram-аккаунте.

Ольга Бузова в этом году покоряет все новые и новые карьерные высоты. Звезда приняла участие в постановке МХАТа имени Горького под названием «Чудесный грузин». Кроме того, она стала ведущей проекта ТНТ, съемки которого уже идут в Африке. Певица пока не разглашает детали шоу, но охотно публикует кадры из поездки в Instagram. Недавно Бузова призналась, что в жаркой стране сбылась ее мечта — она повстречала носорога.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова запустила подкаст о мужчинах после выхода шоу Давы «Красотка»
бузова шоу манукян дава Красотка
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