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Black Lives Matter обвинили США в политическом кризисе на Кубе

  /   Обновлено: 15 июля 2021 18:04
Весь мир
Black Lives Matter обвинили США в политическом кризисе на Кубе
pexels.com  / 

Вашингтон, 15 июля. Движение Black Lives Matter (BLM) обвинило правительство США в начавшихся беспорядках на Кубе. Активисты отмечают, что причиной кризиса в латиноамериканской стране стали американские санкции. Сообщение появилось в официальном Instagram-аккаунте движения.

BLM утверждают, что «жестокая и бесчеловечная» политика США на блокаду кубинского режима нарушает право на самоопределение и является одной из причин начавшихся беспорядков.

«С 1962 года Соединенные Штаты навязывают боль и страдания народу Кубы, отрезая поставки продовольствия и медикаментов. Это обошлось крошечному островному государству примерно в 130 миллиардов долларов. Без этих денег Кубе будет труднее приобрести медицинское оборудование, необходимое для разработки собственных вакцин против COVID-19 и производства продуктов питания», — говорится в заявлении движения.

В своем обращении BLM также выразили симпатию действующим властям Кубы за то, что они исторически проявляли солидность с «угнетенными народами африканского происхождения».

Критика

Заявление движения столкнулось с волной критики в первую очередь от республиканцев. Так сенатор от штата Флорида Марко Рубио назвал членов BLM «вымогателями».

«Группа известная как организация Black Lives Matter, сегодня сделала перерыв в том, чтобы трясти миллионные корпорации и покупать себе особняки. Они решили поделиться своей поддержкой коммунистического режима на Кубе», — написал он в Twitter.

Коммуникационный стратег Джанкарло Сопо, который работал над предвыборной кампанией бывшего президента Дональда Трампа, назвал заявление «отвратительным».

«Несмотря на убийства и избиения кубинской диктатурой протестующих (многие из которых являются черными), BLM осуждает США, восхваляет режим Кастро и не упоминает о зверствах», — написал он.

Известный юрист-международник из Канады Хиллел К. Нойер отметил, что движение встало на сторону «угнетателя».

Кубинский кризис

Тысячи кубинцев 12 июля вышли на акции протеста в Гаване и других городах против слабых мер по борьбе с COVID-19. Среди причин также — тяжелая экономическая ситуация и гуманитарный кризис. Участники митингов требуют от властей вакцины от коронавируса и призывают к более демократичным мерам правления. Сообщается, что в результате протестов погиб один человек и несколько гражданских и полицейских получили ранения. Кубинские СМИ отмечают, что это крупнейшие митинги в стране за последние 30 лет.

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сша куба black lives matter
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