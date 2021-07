Black Lives Matter обвинили США в политическом кризисе на Кубе

Вашингтон, 15 июля. Движение Black Lives Matter (BLM) обвинило правительство США в начавшихся беспорядках на Кубе. Активисты отмечают, что причиной кризиса в латиноамериканской стране стали американские санкции. Сообщение появилось в официальном Instagram-аккаунте движения.

BLM утверждают, что «жестокая и бесчеловечная» политика США на блокаду кубинского режима нарушает право на самоопределение и является одной из причин начавшихся беспорядков.

«С 1962 года Соединенные Штаты навязывают боль и страдания народу Кубы, отрезая поставки продовольствия и медикаментов. Это обошлось крошечному островному государству примерно в 130 миллиардов долларов. Без этих денег Кубе будет труднее приобрести медицинское оборудование, необходимое для разработки собственных вакцин против COVID-19 и производства продуктов питания», — говорится в заявлении движения.

В своем обращении BLM также выразили симпатию действующим властям Кубы за то, что они исторически проявляли солидность с «угнетенными народами африканского происхождения».

Критика

Заявление движения столкнулось с волной критики в первую очередь от республиканцев. Так сенатор от штата Флорида Марко Рубио назвал членов BLM «вымогателями».

«Группа известная как организация Black Lives Matter, сегодня сделала перерыв в том, чтобы трясти миллионные корпорации и покупать себе особняки. Они решили поделиться своей поддержкой коммунистического режима на Кубе», — написал он в Twitter.

The extortionist ring known as the Black Lives Matter organization took a break today from shaking down corporations for millions & buying themselves mansions to share their support for the Communist regime in #Cuba https://t.co/xir94EIJ4X — Marco Rubio (@marcorubio) July 15, 2021

Коммуникационный стратег Джанкарло Сопо, который работал над предвыборной кампанией бывшего президента Дональда Трампа, назвал заявление «отвратительным».

«Несмотря на убийства и избиения кубинской диктатурой протестующих (многие из которых являются черными), BLM осуждает США, восхваляет режим Кастро и не упоминает о зверствах», — написал он.

Disgusting! Despite the Cuban dictatorship’s murdering and beating of protestors (many of them Black), BLM’s statement on Cuba….condemns the US, praises the Castro regime, and makes no mention of the atrocities being committed by the dictatorship. #SOSCuba #PatriaYVida https://t.co/a9k64eYCcQ — Giancarlo Sopo (@GiancarloSopo) July 15, 2021

Известный юрист-международник из Канады Хиллел К. Нойер отметил, что движение встало на сторону «угнетателя».

In Cuba, a repressive regime is firing on peaceful protesters.



In America, the organization Black Lives Matter @Blklivesmatter just sided with the oppressor. https://t.co/AkL9pLBSMG https://t.co/HHRJhg6nas pic.twitter.com/XShBJwA4go — Hillel Neuer (@HillelNeuer) July 15, 2021

Кубинский кризис

Тысячи кубинцев 12 июля вышли на акции протеста в Гаване и других городах против слабых мер по борьбе с COVID-19. Среди причин также — тяжелая экономическая ситуация и гуманитарный кризис. Участники митингов требуют от властей вакцины от коронавируса и призывают к более демократичным мерам правления. Сообщается, что в результате протестов погиб один человек и несколько гражданских и полицейских получили ранения. Кубинские СМИ отмечают, что это крупнейшие митинги в стране за последние 30 лет.