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Музыкант Сергей Галанин поделился с ФАН воспоминаниями о Петре Мамонове
Шоу-бизнес
Музыкант Сергей Галанин поделился с ФАН воспоминаниями о Петре Мамонове
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya / Ekaterina Tsvetkova

Советский и российский музыкант, поэт, композитор и певец, основатель групп «СерьГа», «Бригадиры» и «Гулливер» Сергей Галанин рассказал корреспонденту ФАН, каким ему запомнился Петр Мамонов.

«Мы с ним виделись достаточно давно, к сожалению. Но к счастью, он сделал исключение для некоторых журналистов — давал интервью. Всем можно смело сейчас дать совет обязательно посмотреть [его интервью], послушать. Речь там идет о простых современных вещах, о душе. Ведь самое главное — как совмещать рок-н-ролл и отношение к Богу? Вот попробуйте! Это ведь не так просто в современном мире, не так просто в нашей суете, во всей этой меркантильности, во всех этих ипотеках, процентах и во всем остальном. Так вот он смог», — поделился воспоминаниями Сергей Галанин.

Музыкант Сергей Галанин поделился с ФАН воспоминаниями о Петре Мамонове
Global Look Press  / Anatoly Lomohov/Russian Look

Музыкант назвал Мамонова не просто коллегой по цеху, а «сокамерником» по цеху. По словам собеседника агентства, они оба всегда ощущали одновременно и свободу, и несвободу в мире рок-н-ролла.

«Спасибо ему за то, что он для меня был соратником по цеху, я бы даже сказал «сокамерником» по цеху, потому что рок-н-ролл — это некая тюрьма, которая нас ограничивает во многом. Мы очень часто говорим о свободе рок-н-ролла, а на самом деле это бывает совсем наоборот. По большей части я понимаю иногда, насколько мы несвободны. Мы думаем, что мы такие крутые, но на самом деле не все так просто, а вот он здесь нашел это правильное соотношение: честное отношение к делу с Богом внутри себя», — рассказал Галанин.

Артист сообщил, что хотел бы присутствовать на прощании с Петром Мамоновым и обязательно сделает это, если представится такая возможность.

«На прощание поеду. Его должны хоронить на третий день, то есть 17 июля. Другое дело, что Ольга (супруга Петра Мамонова. — Прим. ФАН) может сделать это таким закрытым мероприятием, она имеет полное право на это. Но если будет возможность открыто посетить, то, конечно, приду попрощаться», — заявил музыкант.

Музыкант, поэт и актер Петр Мамонов умер 15 июля от последствий коронавируса, ему было 70 лет. Почти три недели врачи в Коммунарке боролись за жизнь музыканта. Через несколько дней после госпитализации артиста подключили к ИВЛ, а затем ввели в медикаментозный сон.

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук был шокирован известием об уходе из жизни Петра Мамонова. Он заявил, что смерть музыканта — это утрата не только для рок-музыки, но и для всей нашей культуры.

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Все новости / Шоу-бизнес / Музыкант Сергей Галанин поделился с ФАН воспоминаниями о Петре Мамонове
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