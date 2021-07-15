Жители Подмосковья за ночь собрали больше 10 тысяч рублей на операцию чужому коту

Жители поселка Немчиновка Московской области за ночь собрали 10600 рублей на операцию выпавшему из окна неизвестной квартиры коту. Об этом ФАН рассказала одна из них — Светлана Лещенко.

«Это было уже вечером в десятом часу. В чате по нашему дому написали, что внизу на траве лежит котик или кошечка — упал, видимо, с какого-то этажа. Мы с детьми собрались и побежали смотреть, кто там упал и чем можно помочь, — рассказала Светлана. — Там уже стояли люди. Посмотрели, поохали, покричали: «Чей котик?» Решили его забрать и отвезти в ветеринарку, потому что он жалобно мяукал».

По словам жительницы поселка, кот не мог самостоятельно передвигаться.

«Он пытался вставать, но лапку тащил. У него и стресс был, конечно: много народу вокруг, он только что упал, а тут его кто-то хватает, кто-то пихает, — поделилась собеседница ФАН. — Он такой красивый, холеный, бенгальской породы. И очень крупный: семь с лишним килограмм весит, красавчик!»

Ближайшая круглосуточная ветеринарная клиника оказалась в Одинцове — районном центре. В нее Светлана с дочками приехала уже в полночь. Врачи сделали коту рентген-снимок, констатировали повреждение сухожилия и на следующий же день запланировали операцию. В клинике предупредили: лечение обойдется примерно в 30 тысяч рублей.

«Мы сразу решили для себя, что пока хозяин не объявится, мы котика не бросим. Договорились с врачом, что на следующий день поедем в другую клинику, где есть хирург-ортопед, который уже берется за операцию, — рассказала Светлана.

Когда местная активистка предложила женщине привлечь к сбору денег всех соседей по дому и даже по микрорайону, она попыталась отказаться, но соседка настояла: сумма крупная, а «коллектив хороший» — с миру по нитке наберется. Было уже далеко за полночь, когда они попросили помощи неравнодушных жителей в районном и общедомовом чате. Но и откладывать в долгий ящик было нельзя: отыщется ли в ближайшее время хозяин, было неизвестно, а животному нужна была срочная операция.

«К утру набрали 10600. Всю ночь пиликал телефон и в три, и в четыре, и в пять утра. Четырнадцать переводов пришло», — добавила Светлана Лещенко.

Еще одной проблемой после визита в клинику стал поиск места для ночлега кота — у одной из дочек Светланы аллергия на животных. Но и здесь соседи откликнулись: чужого питомца приютили. А на утро объявился хозяин, который совсем недавно обнаружил пропажу своего питомца. Мужчина объяснил падение кота из окна его хулиганским нравом.

В суматохе Светлана так и не спросила, как зовут нового четвероногого друга ее семьи: котику нужно было спешить на операцию. Но ее хозяин оплатил сам, а собранные деньги Светлана вернула неравнодушным отправителям.