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Жители Подмосковья за ночь собрали больше 10 тысяч рублей на операцию чужому коту
Общество
Жители Подмосковья за ночь собрали больше 10 тысяч рублей на операцию чужому коту
Федеральное агентство новостей  /  Светлана Лещенко

Жители поселка Немчиновка Московской области за ночь собрали 10600 рублей на операцию выпавшему из окна неизвестной квартиры коту. Об этом ФАН рассказала одна из них — Светлана Лещенко.

«Это было уже вечером в десятом часу. В чате по нашему дому написали, что внизу на траве лежит котик или кошечка — упал, видимо, с какого-то этажа. Мы с детьми собрались и побежали смотреть, кто там упал и чем можно помочь, — рассказала Светлана. — Там уже стояли люди. Посмотрели, поохали, покричали: «Чей котик?» Решили его забрать и отвезти в ветеринарку, потому что он жалобно мяукал».

По словам жительницы поселка, кот не мог самостоятельно передвигаться.

«Он пытался вставать, но лапку тащил. У него и стресс был, конечно: много народу вокруг, он только что упал, а тут его кто-то хватает, кто-то пихает, — поделилась собеседница ФАН. — Он такой красивый, холеный, бенгальской породы. И очень крупный: семь с лишним килограмм весит, красавчик!»

Ближайшая круглосуточная ветеринарная клиника оказалась в Одинцове — районном центре. В нее Светлана с дочками приехала уже в полночь. Врачи сделали коту рентген-снимок, констатировали повреждение сухожилия и на следующий же день запланировали операцию. В клинике предупредили: лечение обойдется примерно в 30 тысяч рублей.

«Мы сразу решили для себя, что пока хозяин не объявится, мы котика не бросим. Договорились с врачом, что на следующий день поедем в другую клинику, где есть хирург-ортопед, который уже берется за операцию, — рассказала Светлана.

Когда местная активистка предложила женщине привлечь к сбору денег всех соседей по дому и даже по микрорайону, она попыталась отказаться, но соседка настояла: сумма крупная, а «коллектив хороший» — с миру по нитке наберется. Было уже далеко за полночь, когда они попросили помощи неравнодушных жителей в районном и общедомовом чате. Но и откладывать в долгий ящик было нельзя: отыщется ли в ближайшее время хозяин, было неизвестно, а животному нужна была срочная операция.

«К утру набрали 10600. Всю ночь пиликал телефон и в три, и в четыре, и в пять утра. Четырнадцать переводов пришло», — добавила Светлана Лещенко.

Еще одной проблемой после визита в клинику стал поиск места для ночлега кота — у одной из дочек Светланы аллергия на животных. Но и здесь соседи откликнулись: чужого питомца приютили. А на утро объявился хозяин, который совсем недавно обнаружил пропажу своего питомца. Мужчина объяснил падение кота из окна его хулиганским нравом.

В суматохе Светлана так и не спросила, как зовут нового четвероногого друга ее семьи: котику нужно было спешить на операцию. Но ее хозяин оплатил сам, а собранные деньги Светлана вернула неравнодушным отправителям.

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