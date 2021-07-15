Британские ученые успешно протестировали назальную вакцину от менингита

Лондон, 15 июля. Специалисты из Саутгемптонского университета успешно испытали на людях вакцину от менингита в виде капель для носа.

Созданный учеными препарат содержит модифицированные бактерии, которые блокируют заражение менингококковым менингитом верхних дыхательных путей. За основу препарата были взяты дружественные бактерии Neisseria lactamica, которые естественным образом развиваются в носоглотке у здоровых детей.

Проведенные исследования доказывают, что новая вакцина может стать простым и безопасным способом профилактики воспаления оболочек головного мозга. Теперь британские специалисты хотят адаптировать препарат для защиты от других инфекций.

Весь мир борется с пандемией коронавируса. Разработкой препарата от COVID-19 в виде жевательных таблеток и пастилы занимается центральный научно-исследовательский институт Минобороны России.