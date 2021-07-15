В Москве могут увековечить память о Петре Мамонове

Москва, 15 июля. Мосгордума может установить памятную доску Петру Мамонову, который скончался в больнице 15 июля.

Где территориально может появиться памятная доска, пока не уточняется. Соответствующая информация будет представлена позднее, если инициатива будет одобрена.

«Он — яркая личность с большим количеством почитателей», — заявили РИА Новости в Мосгордуме.

Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни в московской больнице 15 июля. О смерти музыканта сообщила его вдова Ольга. Создатель группы «Звуки Му» лечился в Коммунарке от коронавируса. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти артиста, но оказались бессильны.