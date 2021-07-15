Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи Байдена и Меркель

Киев, 15 июля. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель будут «противостоять агрессору», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава Украины рассказал, какие у него ожидания от предстоящей встречи главы Белого дома с Ангелой Меркель. Зеленский надеется, что немецкий канцлер и американский лидер не примут решений по Украине без участия Киева, а также договорятся о «противостоянии агрессору».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вернулся из Берлина с нулевым результатом. Ему не удалось добиться продвижения по вопросу вступления Украины в НАТО.