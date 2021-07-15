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Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи Байдена и Меркель

  /   Обновлено: 15 июля 2021 17:47
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи Байдена и Меркель
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 15 июля. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель будут «противостоять агрессору», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава Украины рассказал, какие у него ожидания от предстоящей встречи главы Белого дома с Ангелой Меркель. Зеленский надеется, что немецкий канцлер и американский лидер не примут решений по Украине без участия Киева, а также договорятся о «противостоянии агрессору».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вернулся из Берлина с нулевым результатом. Ему не удалось добиться продвижения по вопросу вступления Украины в НАТО.

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Все новости / Политика / Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи Байдена и Меркель
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