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Новые десантные катера БК-16 поступили на вооружение Балтийского флота
Армия
Новые десантные катера БК-16 поступили на вооружение Балтийского флота
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 15 июля. Торжественная церемония первого подъема Андреевского флага на новых высокоскоростных десантных катерах БК-16 состоялась в Приморске в Калининградской области.

В пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту сообщили, что катера проекта 02510 были построены на «Рыбинской верфи». Они успешно прошли заводские и госиспытания, в процессе которых экипажи совместно со специалистами завода проверяли все системы и вооружение.

Транспортно-десантные катера проекта 02510 предназначены для переброски и высадки десанта, его огневой поддержки, а также участия в противодиверсионных и антитеррористических операциях. Кроме того, БК-16 могут перевозить легкие грузы и участвовать в поисково-спасательных мероприятиях.

Недавно российские специалисты вывели на ходовые испытания ракетный корабль на воздушной подушке «Бора». Судно вышло в море впервые за шесть лет, до этого корабль находился в ремонте.

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