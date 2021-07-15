ФАН узнал, почему Red Wings отменяет бортовое питание

С пятницы, 16 июля, авиакомпания Red Wings откажется от услуги предоставления питания на борту. Цель — оптимизация расходов при выполнении регулярных рейсов. Более того, экипаж самолета с этого дня будет бесплатно производить дезинфекцию и уборку.

«Естественно, будут компенсации за питание и доплата за уборку. К сожалению, после пандемийного года компания, которая получала основную прибыль от сезонных чартеров, практически разорена. За счет доставки единичных платных обедов и оплаты услуг уборщиков можно хорошо сэкономить», — рассказал ФАН источник в авиакомпании.

За 2020 год выручка Red Wings сократилась ровно вдвое и составила 10 миллиардов, при этом расходы никуда не делись: оплачивать пришлось и лизинг самолетов, и услуги аэропортов в полном объеме. В результате убыток перевозчика за год составил 2,5 миллиарда рублей, а стоимость компании вообще ушла в минус (–3,2 миллиарда рублей).

Ранее ФАН сообщал, что клиентам, которые заплатили за питание и места в бизнес-классе, авиакомпания вернет деньги.