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ФАН узнал, почему Red Wings отменяет бортовое питание
Общество
ФАН узнал, почему Red Wings отменяет бортовое питание
wikipedia.org  /  Björn Strey/CC BY-SA 2.0

С пятницы, 16 июля, авиакомпания Red Wings откажется от услуги предоставления питания на борту. Цель — оптимизация расходов при выполнении регулярных рейсов. Более того, экипаж самолета с этого дня будет бесплатно производить дезинфекцию и уборку. 

«Естественно, будут компенсации за питание и доплата за уборку. К сожалению, после пандемийного года компания, которая получала основную прибыль от сезонных чартеров, практически разорена. За счет доставки единичных платных обедов и оплаты услуг уборщиков можно хорошо сэкономить», — рассказал ФАН источник в авиакомпании.

За 2020 год выручка Red Wings сократилась ровно вдвое и составила 10 миллиардов, при этом расходы никуда не делись: оплачивать пришлось и лизинг самолетов, и услуги аэропортов в полном объеме. В результате убыток перевозчика за год составил 2,5 миллиарда рублей, а стоимость компании вообще ушла в минус (–3,2 миллиарда рублей).

Ранее ФАН сообщал, что клиентам, которые заплатили за питание и места в бизнес-классе, авиакомпания вернет деньги.

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самолет авиакомпания red wings
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