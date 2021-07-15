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Солист группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался в больнице

  /   Обновлено: 15 июля 2021 18:15
Общество
Солист группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался в больнице
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 15 июля. Ольга Мамонова сообщила о смерти знаменитого супруга. Петр Мамонов попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирус в начале месяца.

Информация о госпитализации 70-летнего Петра Мамонова распространилась в Сети 1 июля. Через некоторое время музыканта перевели в отделение реанимации, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Супруга артиста Ольга Мамонова постоянно поддерживала связь с журналистами и рассказывала о самочувствии солиста группы «Звуки Му».

Медики до последнего боролись за жизнь и здоровье знаменитого пациента, но оказались бессильны. Супруга Петра Мамонова 15 июля сообщила о его смерти. Где и когда похоронят артиста, пока не известно.

Последние несколько дней состояние Петра Мамонова оценивалось как крайне тяжелое, но стабильное. Медики несколько раз пытались вывести его из состояния комы, но добиться улучшений не получилось.

Петр Мамонов — является основателем и вокалистом рок-группы «Звуки Му». Массовому зрителю он также запомнился яркими ролями в театре и в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».

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