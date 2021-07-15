Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 15 июля. Власти Кабардино-Балкарии распорядились ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан.

Обязательная вакцинация против коронавируса уже действует в ряде субъектов Российской Федерации. Мера необходима для недопущения распространения заболевания.

Руководство Крыма, в свою очередь, пока не рассматривает идеи введения обязательных прививок для путешественников. Внимание на это обратил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

Вакцинация является эффективным средством профилактики COVID-19. Записаться на процедуру можно через портал «Госуслуги» или в поликлинике по месту жительства.