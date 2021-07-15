Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 18:19
18:18
Общество
Хирург в Ростовской области спас мужчину с отверткой в сердце
18:16
Общество
Петербургские врачи зафиксировали всплеск «зуда купальщиков»
18:15
Происшествия
В Сети появилось видео задержания террориста, готовившего взрыв в Москве
18:12
Общество
Глава нижегородского минздрава рассказал о вакцинации беременных
18:11
Спорт
Полузащитник «Зенита» Ерохин поддержал продажу пива на российских стадионах
18:10
Общество
Дату похорон Петра Мамонова назовут 16 июля
18:08
Экономика
Углеродный налог ЕС грозит сокращением экспорта российской металлургии
18:08
Весь мир
«Решение уже есть»: Шугалей напомнил Судану о советах из России по плотине Хидасэ
18:07
Общество
Финляндия в июле откроет границы для привитых от коронавируса туристов
18:06
Политика
«Бульварное чтиво»: Песков ответил британскому Guardian на статью о поддержке Трампа
Все новости

Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Кабардино-Балкарии

  /   Обновлено: 15 июля 2021 17:30
Общество
Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Кабардино-Балкарии
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Нальчик, 15 июля. Власти Кабардино-Балкарии распорядились ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан.

Обязательная вакцинация против коронавируса уже действует в ряде субъектов Российской Федерации. Мера необходима для недопущения распространения заболевания.

Руководство Крыма, в свою очередь, пока не рассматривает идеи введения обязательных прививок для путешественников. Внимание на это обратил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

Вакцинация является эффективным средством профилактики COVID-19. Записаться на процедуру можно через портал «Госуслуги» или в поликлинике по месту жительства.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Кабардино-Балкарии
вакцинация коронавирус кабардино балкария
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru