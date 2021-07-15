Талибы требуют исключить своих лидеров из списка террористов ООН

Кабул, 15 июля. Представитель правительства Афганистана на переговорах в Дохе Надер Надери сообщил, что движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) предложило прекращение огня сроком на три месяца в обмен на освобождение из тюрем семи тысяч своих боевиков.
Вторым условием для достижения перемирия стало требование исключить имена высокопоставленных членов организации из списка террористов ООН.
Выступая на пресс-конференции, Надери назвал это предложение серьезным и напомнил об аналогичном случае, произошедшем в прошлом году. Тогда 5000 задержанных талибов были обменяны на 1000 пленных солдат правительственной армии Афганистана в качестве первого шага на пути к переговорам о примирении. Однако впоследствии все освобожденные боевики вновь вернулись в строй, что привело лишь к ухудшению ситуации.
Встреча с журналистами прошла перед собранием в Кабуле 11 правительственных политиков, которые будут представлять руководство страны на переговорах в Катаре.
Taliban demand release of 7,000 terrorists lodged in Afghan jails in exchange for a three-month ceasefire.— Mussarat Niazi (@MussaratArif) July 15, 2021
They are known to backstab and escalate attacks after their demands are met! They will continue mass executions of Afghan forces and civilians. https://t.co/c93FWUPwUG
Сейчас ситуацию в Афганистане правительство страны пытается урегулировать дипломатическими мерами. Сегодня в Ташкенте состоялась встреча министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара с афганским президентом Ашрафом Гани. В столице Узбекистана введено усиление мер безопасности, в небе находятся вертолеты ВВС страны. Джайшанкар заявил, что он вновь заявляет о поддержке Нью-Дели мира, стабильности и развития Афганистана.
EAM @DrSJaishankar ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति @ashrafghani से मुलाकात की।— GBS NEWS24 (@GBSnews24) July 15, 2021
दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान और उसके आसपास की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की।
विदेश मंत्री ने कहा, "अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और विकास के लिए अपना समर्थन दोहराया।" pic.twitter.com/lp5KvFdnX6
Обстановка в Афганистане резко обострилась на фоне вывода иностранных войск с его территории, который должен завершиться 11 сентября текущего года. Движение «Талибан» начало наступление на подконтрольные центральным властям территории и к настоящему моменту заняло большую часть страны, контролируя при этом почти все пограничные районы.
14 июля боевики объявили о захвате города Спин-Болдак недалеко от Пакистана, однако МИД Афганистана опроверг эту информацию и заявил, что армии удалось отразить наступление. Также сообщается о боях в районе Кандагара и переброске спецназа в окруженный боевиками город Газни, через который проходит дорога из Кабула в Пакистан. По данным ООН, около полумиллиона афганцев переселяются из сел поближе к крупным городам из-за эскалации ситуации.
1 Организация запрещена на территории РФ.