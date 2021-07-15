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Талибы требуют исключить своих лидеров из списка террористов ООН
Весь мир
Талибы требуют исключить своих лидеров из списка террористов ООН
Global Look Press  /  ONSC

Кабул, 15 июля. Представитель правительства Афганистана на переговорах в Дохе Надер Надери сообщил, что движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) предложило прекращение огня сроком на три месяца в обмен на освобождение из тюрем семи тысяч своих боевиков.

Вторым условием для достижения перемирия стало требование исключить имена высокопоставленных членов организации из списка террористов ООН.

Выступая на пресс-конференции, Надери назвал это предложение серьезным и напомнил об аналогичном случае, произошедшем в прошлом году. Тогда 5000 задержанных талибов были обменяны на 1000 пленных солдат правительственной армии Афганистана в качестве первого шага на пути к переговорам о примирении. Однако впоследствии все освобожденные боевики вновь вернулись в строй, что привело лишь к ухудшению ситуации.

Встреча с журналистами прошла перед собранием в Кабуле 11 правительственных политиков, которые будут представлять руководство страны на переговорах в Катаре.

Сейчас ситуацию в Афганистане правительство страны пытается урегулировать дипломатическими мерами. Сегодня в Ташкенте состоялась встреча министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара с афганским президентом Ашрафом Гани. В столице Узбекистана введено усиление мер безопасности, в небе находятся вертолеты ВВС страны. Джайшанкар заявил, что он вновь заявляет о поддержке Нью-Дели мира, стабильности и развития Афганистана.

Обстановка в Афганистане резко обострилась на фоне вывода иностранных войск с его территории, который должен завершиться 11 сентября текущего года. Движение «Талибан» начало наступление на подконтрольные центральным властям территории и к настоящему моменту заняло большую часть страны, контролируя при этом почти все пограничные районы.

14 июля боевики объявили о захвате города Спин-Болдак недалеко от Пакистана, однако МИД Афганистана опроверг эту информацию и заявил, что армии удалось отразить наступление. Также сообщается о боях в районе Кандагара и переброске спецназа в окруженный боевиками город Газни, через который проходит дорога из Кабула в Пакистан. По данным ООН, около полумиллиона афганцев переселяются из сел поближе к крупным городам из-за эскалации ситуации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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