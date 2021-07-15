Ямайка потребует у Великобритании многомиллионную компенсацию за работорговлю



Кингстон, 15 июля. Правительство Ямайки планирует запросить у Великобритании компенсацию в несколько миллиардов долларов за работорговлю в колониальный период. Об этом сообщила министр по делам спорта, молодежи и культуры Оливия Грейндж.

Власти Ямайки, которая долгое время была центром работорговли, требует репарации у Лондона за нанесение ущерба 600 тысячам рабов из Африки.

Jamaica will ask the UK for reparations for slavery under the British Empire.



An estimated 600,000 people were kidnapped from Africa and enslaved in Jamaica. When the UK abolished slavery, it took out loans to compensate former owners.



Jamaican lawmakers want the same amount. pic.twitter.com/PCJEj2ZNTC — AJ+ (@ajplus) July 12, 2021

Остров, который находился под управлением Испании с 1494 года, перешел под контроль англичан в 1655 году. С тех пор начала активно развиваться торговля рабами, которые работали на плантациях сахарного тростника, бананов и других культур.

Грейндж подчеркнула, что Ямайка требует справедливости в отношении своих предков.

«Наших предков из Африки насильно вывозили из домов и подвергали беспрецедентным жестокостям ради выгоды Британской империи», — отметила министр.

Ямайка, население которой составляет 3 млн человек, получила независимость от Соединенного королевства в 1962 году и сейчас входит в Британское содружество.

In historic move, Jamaica will demand reparations from Britain over slavery. Slaveholders were compensated but enslaved Africans got nothing. https://t.co/fs1PcesloL — Wayne Chen (@wcchen) July 12, 2021

Хотя Лондон запретил торговлю рабами в 1807 году, практика продолжалась вплоть до 1834 года. После ее отмены правительство выплатило компенсацию бывшим рабовладельцам.

Основоположником идеи репараций является депутат Майк Генри, по оценкам которого Великобритания должна выплатить Ямайке 10,5 млрд долларов. Именно столько Лондон когда-то дал денег работорговцам в качестве возмещения. Однако Грейд не назвала точную цифру, которую правительство может потребовать у бывшей метрополии.

Pr Scr twitter.com /

Инициатива должна быть одобрена Национальным советом по репарациям до того, как проект будет отправлен английской королеве. Петиция также продвигается на фоне попыток разных общественных сил в Ямайке порвать связи с Великобританией.

Еще в декабре 2020 года оппозиционер Микаэль Филлипс внес предложение об отстранении британского монарха в качестве главы государства в Ямайке.

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли потребовала в июле 2020 года у европейских государств разработать план по экономическому восстановлению стран Карибского бассейна в качестве компенсации за ущерб, нанесенный работорговлей и колониализмом.