Ямайка потребует у Великобритании многомиллионную компенсацию за работорговлю

Кингстон, 15 июля. Правительство Ямайки планирует запросить у Великобритании компенсацию в несколько миллиардов долларов за работорговлю в колониальный период. Об этом сообщила министр по делам спорта, молодежи и культуры Оливия Грейндж.

Власти Ямайки, которая долгое время была центром работорговли, требует репарации у Лондона за нанесение ущерба 600 тысячам рабов из Африки.

Jamaica will ask the UK for reparations for slavery under the British Empire.



An estimated 600,000 people were kidnapped from Africa and enslaved in Jamaica. When the UK abolished slavery, it took out loans to compensate former owners.



Jamaican lawmakers want the same amount.