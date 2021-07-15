Двухмесячный ребенок оказался в больнице после драки слесаря с тещей в Татарстане

Казань, 15 июля. Драка между тестем и тещей закончилась плачевно для младенца в Набережных Челнах. Как стало известно ФАН, отец нанес двухмесячной дочери тяжелые телесные повреждения.

В органы правопорядка Набережных Челнов 28 июня поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что ее зять тяжело травмировал внучку. На место происшествия выехала бригада медиков и стражи порядка. По подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Грудничка увезли в реанимацию местной больницы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Как выяснили правоохранительные органы, родительница вместе с мужем вдень трагедии злоупотребляли спиртными напитками.

«Пара отдыхала рядом с домом вместе с соседями, — сообщил ФАН источник в местной полиции. — В какой-то момент они пошли домой. Там мать жены убаюкивала двухмесячную внучку. Мужчине не понравилось, как она это делала, и он решил забрать у родственницы ребенка».

Между пожилой женщиной и 26-летним подозреваемым развязалась борьба за младенца.

«Парень оказался сильнее тещи и выхватил девочку из ее рук. После этого, чтобы избавиться от внимания назойливой женщины, он решил выйти на балкон. По пути он так небрежно нес ребенка, что тот головкой несколько раз задевал деревянные конструкции. Из-за этого образовались тяжелые повреждения», — дополнил источник.

Врачи диагностировали у девочки перелом основания черепа и многочисленные ушибы тела. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.