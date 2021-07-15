Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 18:19
18:16
Общество
Петербургские врачи зафиксировали всплеск «зуда купальщиков»
18:15
Происшествия
В Сети появилось видео задержания террориста, готовившего взрыв в Москве
18:12
Общество
Глава нижегородского минздрава рассказал о вакцинации беременных
18:11
Спорт
Полузащитник «Зенита» Ерохин поддержал продажу пива на российских стадионах
18:10
Общество
Дату похорон Петра Мамонова назовут 16 июля
18:08
Экономика
Углеродный налог ЕС грозит сокращением экспорта российской металлургии
18:08
Весь мир
«Решение уже есть»: Шугалей напомнил Судану о советах из России по плотине Хидасэ
18:07
Общество
Финляндия в июле откроет границы для привитых от коронавируса туристов
18:06
Политика
«Бульварное чтиво»: Песков ответил британскому Guardian на статью о поддержке Трампа
18:04
Общество
«Очкарики» и юнцы будут обезоружены: о плюсах и минусах поправок к закону об оружии
Все новости

Двухмесячный ребенок оказался в больнице после драки слесаря с тещей в Татарстане
Происшествия
Двухмесячный ребенок оказался в больнице после драки слесаря с тещей в Татарстане
pixabay.com  /  PD

Казань, 15 июля. Драка между тестем и тещей закончилась плачевно для младенца в Набережных Челнах. Как стало известно ФАН, отец нанес двухмесячной дочери тяжелые телесные повреждения.

В органы правопорядка Набережных Челнов 28 июня поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что ее зять тяжело травмировал внучку. На место происшествия выехала бригада медиков и стражи порядка. По подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Грудничка увезли в реанимацию местной больницы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Как выяснили правоохранительные органы, родительница вместе с мужем вдень трагедии злоупотребляли спиртными напитками.

«Пара отдыхала рядом с домом вместе с соседями, — сообщил ФАН источник в местной полиции. — В какой-то момент они пошли домой. Там мать жены убаюкивала двухмесячную внучку. Мужчине не понравилось, как она это делала, и он решил забрать у родственницы ребенка».

Между пожилой женщиной и 26-летним подозреваемым развязалась борьба за младенца.

«Парень оказался сильнее тещи и выхватил девочку из ее рук. После этого, чтобы избавиться от внимания назойливой женщины, он решил выйти на балкон. По пути он так небрежно нес ребенка, что тот головкой несколько раз задевал деревянные конструкции. Из-за этого образовались тяжелые повреждения», — дополнил источник.

Врачи диагностировали у девочки перелом основания черепа и многочисленные ушибы тела. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Двухмесячный ребенок оказался в больнице после драки слесаря с тещей в Татарстане
больница уголовное дело младенец набережные челны
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru