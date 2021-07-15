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В Энгельсе следователи задержали выбросившую новорожденного ребенка женщину
Происшествия
В Энгельсе следователи задержали выбросившую новорожденного ребенка женщину
pixabay.com  /  PD

Энгельс, 15 июля. Сотрудники СКР Саратовской области установили личность матери, которая оставила живого младенца в пакете на улице. Ею оказалась многодетная 35-летняя жительница Энгельса.

Ребенка обнаружила случайная прохожая, когда услышала детский плач. Женщина сообщила о находке правоохранителям. Новорожденного доставили в медицинское учреждение. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В результате оперативно-разыскных действий мать ребенка была задержана. На допросе женщина пояснила, что рано утром самостоятельно в домашних условиях родила мальчика. Она не стала обращаться за медицинской помощью, а решила избавиться от новорожденного. Свой поступок горе-мать объяснила отсутствием возможности для содержания и воспитания ребенка.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Также организована проверка условий жизни и воспитания других детей подозреваемой.

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ребенок следственный комитет саратовская область
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