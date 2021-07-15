В «Республике кошек» рассказали, как котики помогли выжить кафе в пандемию

Петербург давно уже «котокультурная столица», эрмитажные коты стали своеобразным брендом, а котокафе «Республика кошек» задает тренды всей России. Как петербургским владельцам котокафе удается сочетать бизнес и благотворительность, рассказала основательница «Республики кошек» Анна Кондратьева в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

История появления кошачьей «республики» началась 11 лет назад во Всеволожске. Именно там на втором этаже ветеринарной клиники появился первый «Музей кошки», рассказала Анна Кондратьева. Музей стал своеобразной витриной для пристройства домашних животных. Количество питомцев и посетителей росло, поэтому было решено открыть первое котокафе.

«Мы попробовали сделать место, где каждый человек может прийти, посмотреть на котиков, влюбиться в какого-нибудь из них и забрать его себе. За годы работы ветеринарным врачом я поняла, что лечить котов, конечно, здорово, но часто после лечения котикам некуда идти. Поэтому мы постарались помочь найти им новый дом», — поделилась Кондратьева.

По словам учредительницы «Республики кошек», первыми жителями котокафе стали эрмитажные котики-пенсионеры, а также отказники из ветклиники.

«Эрмитаж — самый главный амбассадор кошачьего движения не только в Петербурге, но и в России. Но когда коты выходят на пенсию, им сложно выполнять поставленные задачи, тогда им ищут новый дом. С возрастом коты больше нуждаются в ласке, общении и человеческом тепле», — пояснила гостья студии.

В Петербурге от «Республики кошек» сейчас работают два котокафе, а также есть пробный вариант «Республика котят». Посетители здесь могут наблюдать за животными, общаться с ними и присмотреть питомца для своей семьи. Заведения работают по аналогии с тайм-кафе — люди платят не за еду, а за время, проведенное с котиками.

«У нас раньше была система, когда можно было покормить животное. Но сразу же выявились любимчики, которые стали очень толстенькими, и мы отказались от этой практики. Теперь их можно просто погладить и подарить свое внимание», — рассказала Кондратьева.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Во время пандемии животные спасли котокафе от закрытия. По признанию основательницы «республики», возможности закрыть кафе и съехать не было: куда деть животных? Поэтому приходилось выживать: спасали волонтеры и последователи, которые не только ухаживали за животными, но и общались с ними, ведь кормления и уборки за животным недостаточно.

Одна из проблем котокафе на сегодня — то, что петербуржцы начали воспринимать его как приют, хотя возможности «Республики кошек», в том числе финансовые, весьма ограничены. Проект получился больше благотворительным: выжить помогают гости, подписчики, которые жертвуют деньги, и спонсоры, предоставляющие корм и наполнитель.

«Мы не приют, не можем просто взять кого-то с улицы. Коты должны быть безопасны для людей, поэтому они проходят карантин, тестирование на инфекции, двукратную вакцинацию. Еще мы проводим кастрацию. В среднем все это занимает около двух месяцев. Подготовка одного кота обходится в районе 19 тыс. рублей, но мы пристраиваем их абсолютно бесплатно», — объяснила Кондратьева.

По ее словам, ежегодно «Республика кошек» пристраивает около 900 животных. Однако в последнее время эта цифра сократилась в связи с тем, что в котокафе начали проводить отбор будущих хозяев. Теперь люди, желающие взять питомца из «республики», должны заполнить анкету. И хотя пристраивать животных стало сложнее, процент их возврата сократился.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Основательница «Республики кошек» согласилась с тем, что не у всех людей есть возможность завести животное, поэтому в Петербурге должен быть некий зооволонтерский центр вместе со школой заботливого владельца, чтобы люди могли прийти и пообщаться с животными. Она также подчеркнула, что введенные штрафы, которыми теперь облагаются владельцы, выбросившие животных на улицу, — это справедливое решение.