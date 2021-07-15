Судебное заседание по иску Евгения Пригожина к Волкову перенесли из-за неявки ответчика

Тверь, 15 июля. Соратник осужденного блогера Алексея Навального Леонид Волков не явился в суд по иску бизнесмена Евгения Пригожина, сообщила пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Заседание в Пролетарском районном суде города Твери по иску петербургского предпринимателя состоялось сегодня, 15 июля. Бизнесмен обратился в государственный орган в связи с распространяемыми Волковым публикациями, содержащими недостоверные и порочащие сведения об истце.

По этим материалам также имеется возбужденное уголовное дело по статье 128.1 УК РФ («Клевета»).

«Информируем, что ни Волков, ни его представитель на заседание не явились, в связи с чем суд еще раз направит повестки ответчику. Рассмотрение иска перенесено на 13 августа. Подчеркнем, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению», — сообщили представители пресс-службы компании «Конкорд».

Ранее сообщалось, что материалы дела были переданы из Савеловского районного суда Москвы по месту регистрации ответчика. От Волкова потребовали доказательства факта соответствия действительности распространенных об истце сведений.