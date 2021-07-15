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Озвучена цена телевизора-рулона от LG на рынке США
Технологии
Озвучена цена телевизора-рулона от LG на рынке США
pixabay.com  /  PD

Нью-Йорк, 15 июля. Американский рынок пополнился телевизором с рулонной матрицей. Первый подобный экран от LG будет стоить около 100 тысяч долларов.

Предварительные заказы на новые LG Signature OLED TV R стартуют в августе текущего года. Модель укомплектовали 65-дюймовым достаточно гибким OLED-экраном 4K, который складывается в специальную подставку. Стоимость телевизора оценивается на уровне 100 тысяч долларов (примерно 7,4 млн рублей).

Устройство поддерживает 4K-игры со скоростью 120 кадров в секунду. Девайс оснащен акустической системой Dolby Vision, автономным режимом с малой задержкой сигнала и четырьмя портами HDMI 2.1. LG Signature OLED TV R представлен осенью прошлого года.

Первое изображение смартфона Google Pixel 6 ранее опубликовали в руках пользователя. Подтвердились ранее публикуемые в Сети рендеры.

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рынок телевизор LG Signature OLED TV R OLED-экран
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