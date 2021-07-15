Очередная ложь: жители ЦАР опровергли причастность россиян к нападению на мечеть в городе Бамбари

Банги, 15 июля. Корреспонденты центральноафриканского издания Afrique Media взяли интервью у жителей республики и очевидцев нападения боевиков на мечеть в городе Бамбари.

Свидетели подтвердили, что ответственность за происшествие лежит на незаконной вооруженной группировке Али Дарасса UPC, которая атаковала мусульманскую святыню.

Ранее глава Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) Манкер Ндиай голословно обвинил в нападении на мечеть российских инструкторов, которые находятся в Центральноафриканской Республике по официальному приглашению местных властей и с разрешения Совбеза для обучения личного состава вооруженных сил.

Эксперты не раз указывали на несостоятельность отчета Ндиай и называли его заявления лишенными доказательной базы и противоречащими реальным фактам. При этом глава миссии ООН попытался выдвинуть ультиматум руководству республики, что вызвало ещё больше негодования среди центральноафриканцев.

Global Look Press / © Eskinder Debebe / XinHua

Представитель МИНУСКА потребовал от правительства выбрать между миротворцами ООН и отечественными инструкторами. Это сигнализирует о личной заинтересованности Ндиай в дестабилизации обстановки, которую порождают бандформирования «Коалиции патриотов за перемены».

Инцидент с атакой на мечеть произошел еще 15 февраля. Жители африканского государства сразу подтвердили, что именно боевики напали на мусульманское святилище в Бамбари.

Очевидцы рассказали, что радикалы попытались скрыться в мечети от правительственных сил, а мирных граждан они использовали в качестве живого щита.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Военнослужащие проводили операцию по зачистке города от боевиков. Оказавшись в оцеплении, члены «Коалиции патриотов за перемены» начали избивать и убивать людей, находящихся внутри здания.

«У нас не было возможности стрелять им в спину, потому что они использовали в качестве заложников женщин и детей, чтобы спрятаться. Бандиты решили отступить в мечеть и организовать там закрытую оборону. Они отказались отпустить пленников и сложить оружие. Нападавшие были хорошо вооружены и угрожали взорвать самодельные бомбы», — рассказал один из командиров ВС, который участвовал в операции по зачистке населенного пункта.

В тот день боевики убили несколько человек. Однако при консультативной поддержке российских инструкторов военнослужащие смогли вызволить большинство заложников и уничтожить радикалов.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о причастности россиян к убийствам в городе Бамбари. Он напомнил, что инструкторы находятся в ЦАР только с целью обучения бойцов FACA.

politexpert.net / Евгений Зайцев

В Кремле подчеркнули, что отечественные специалисты приехали в республику по официальному приглашению местных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН.

«Они не могли участвовать и не участвовали в убийствах и грабежах. Это очередная ложь», — объяснил Песков журналистам.

Также глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сделал несколько заявлений в связи с антироссийской информационной кампанией, которую проводят американские и европейские агентства. Он выразил недоумение по поводу публикаций издания CNN, в котором корреспонденты из США попытались очернить репутацию российских инструкторов.

«Мы понимаем, что CNN уже ранее был уличен в съемках постановочных материалов против нашей позитивной роли в ЦАР. Поэтому не удивлены, что они вернулись к антироссийской пропаганде и опубликовали безосновательный набор заявлений, не имеющий отношения к реальности», — написал председатель СОМБ.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Накануне МИД РФ также выступил в защиту инструкторов, назвав любые спекуляции на тему помощи специалистов в ЦАР пропагандистским залпом. В СОМБ поблагодарили дипломатов за поддержку и подтвердили, что западные страны развернули целую кампанию по очернению россиян в ангажированных СМИ.