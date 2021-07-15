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Власти Крыма не намерены вводить обязательную вакцинацию для туристов

  /   Обновлено: 15 июля 2021 17:20
Общество
Власти Крыма не намерены вводить обязательную вакцинацию для туристов
министерство курортов и туризма Крыма

Симферополь, 15 июля. Руководство Республики Крым в настоящее время не рассматривает введение обязательной вакцинации для туристов, заявил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

Перед этим его заместитель Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия-24» не исключил возможность обязательной вакцинации для отдыхающих при заселении в отели и пансионаты полуострова. Аналогичное решение ранее было принято властями Краснодарского края.

«На сегодняшний день на полуострове мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих. В этом туристическом сезоне точно», — сообщил министр в эфире телеканала «Крым 24».

Он добавил, что сейчас ситуация с коронавирусом достаточно контролируемая. Поэтому меры по аналогии с Кубанью вводить не планируется, объяснил Остапенко.

Вакцинация населения от коронавируса стартовала в России в январе 2021 года. Граждане РФ получают прививку бесплатно одним из четырех препаратов на выбор: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

Участники эфира Медиагруппы «Патриот» ранее обсудили коронавирусные ограничения и уровень сервиса на курортах России. Федеральное агентство новостей узнало, что нужно знать туристам, планирующим отдых на юге страны.

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