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Названа причина крушения Ан-26 на Камчатке. События дня
Общество
Названа причина крушения Ан-26 на Камчатке. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Названа официальная причина крушения Ан-26 на Камчатке

Специальная техническая комиссия завершила расследование причин крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Специалисты изучили данные бортовых самописцев и установили, что к крушению Ан-26 привела ошибка экипажа. Выяснилось, что перед посадкой пилоты получили необходимые данные о скорости, местности и высоте, но по непонятным причинам проигнорировали их. Скорость, с которой экипаж заходил на посадку, была очень высокой. Кроме того, пилоты отклонились от курса и не пользовались специальными приборами в условиях тумана.

Премьер-министра Гаити подозревают в организации убийства

Названа причина крушения Ан-26 на Камчатке. События дня
Prt Scr twitter.com  / @claudejoseph03

В организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза подозревают премьер-министра страны Клода Жозефа. Такие данные предварительного расследования озвучили гаитянские власти и ФБР. Согласно информации силовых служб, налет на резиденцию планировался с ноября 2020 года в штаб-квартире в Майами. Изначально злоумышленники хотели похитить Моиза, чтобы к власти пришел действующий премьер-министр. Пока полиция продолжает расследование убийства президента, гаитяне массово скорбят и выходят на протесты, требуя наказания для виновных и обеспечения безопасности в стране. В республике начались беспорядки. В столице Гаити активисты подожгли покрышки на ряде крупных дорог. Также на заправках исчез бензин. Жители обвиняют местные банды в контроле поставок топлива.

Число погибших из-за наводнений в Германии достигло 42 человек

Названа причина крушения Ан-26 на Камчатке. События дня
bundeskanzlerin.de  / Bundeskanzlerin

Сильные наводнения за последние дни унесли жизни 42 человек в Германии, сообщают 15 июля местные СМИ. Канцлер Ангела Меркель потрясена последствиями разрушительного наводнения, заявили в правительстве.
«Я потрясена катастрофой, которую пришлось пережить людям в районах, пострадавших от наводнения. Мои мысли — с семьями погибших и пропавших без вести. Хочу от всей души поблагодарить неутомимых работников экстренных служб», — сказала Меркель.
Власти Германии начали эвакуировать население затопленных районов. Напомним, из-за дождей на западе Германии произошло мощнейшее наводнение. 25 жилых домов находятся под угрозой сноса. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

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