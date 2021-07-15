Названа причина крушения Ан-26 на Камчатке. События дня

Названа официальная причина крушения Ан-26 на Камчатке Специальная техническая комиссия завершила расследование причин крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Специалисты изучили данные бортовых самописцев и установили, что к крушению Ан-26 привела ошибка экипажа. Выяснилось, что перед посадкой пилоты получили необходимые данные о скорости, местности и высоте, но по непонятным причинам проигнорировали их. Скорость, с которой экипаж заходил на посадку, была очень высокой. Кроме того, пилоты отклонились от курса и не пользовались специальными приборами в условиях тумана.

Премьер-министра Гаити подозревают в организации убийства Prt Scr twitter.com / @claudejoseph03 В организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза подозревают премьер-министра страны Клода Жозефа. Такие данные предварительного расследования озвучили гаитянские власти и ФБР. Согласно информации силовых служб, налет на резиденцию планировался с ноября 2020 года в штаб-квартире в Майами. Изначально злоумышленники хотели похитить Моиза, чтобы к власти пришел действующий премьер-министр. Пока полиция продолжает расследование убийства президента, гаитяне массово скорбят и выходят на протесты, требуя наказания для виновных и обеспечения безопасности в стране. В республике начались беспорядки. В столице Гаити активисты подожгли покрышки на ряде крупных дорог. Также на заправках исчез бензин. Жители обвиняют местные банды в контроле поставок топлива.