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Ливень деформировал здания школы и детсада в дагестанском райцентре
Происшествия
Ливень деформировал здания школы и детсада в дагестанском райцентре
e-dag.ru  /  Правительство Республики Дагестан

Махачкала, 15 июля. Работа детского сада «Сказка» в дагестанском поселке городского типа Шамилькала приостановлена после сильного ливня. Стихия серьезно повредила здания местных образовательных учреждений.

По данным пресс-службы регионального правительства, ливень повредил здания школы и детсада в поселке Шамилькала Унцукульского района. Под воздействием потоков воды строения, возведенные в 80-х годах прошлого века, деформировались. В результате учебный процесс в дошкольном учреждении был приостановлен.

«Здания Шамилькалинской школы (1987 года постройки) и детского сада «Сказка» (1988 года постройки) деформировались и покрылись трещинами. Работа детского сада приостановлена», — говорится в сообщении республиканского кабмина.

Там отметили, что на место выехал премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов, который пообещал местным жителям ускорить процесс строительства новых образовательных заведений. Если изначально их планировалось возвести в течение двух лет, то теперь принято решение применить технологии модульного строительства, что значительно ускорит работы.

«Принято решение о возведении нового модульного детского сада на 300 мест и школы на 800 мест. Модульное строительство позволит значительно ускорить срок возведения объекта», — заявили в правительстве.

Ранее ФАН сообщал, что из-за сильного ливня в Дагестане было прервано движение автотранспорта в семи муниципалитетах республики. Среди пострадавших также оказался Унцукульский район.

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россия дагестан школа детсад ливень унцукульский район
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