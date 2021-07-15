Аналитики раскрыли, о чем Байден попытается договориться с Путиным на саммите АТЭС

В рамках онлайн-саммита АТЭС Джо Байден постарается заручиться поддержкой Владимира Путина, чтобы наладить контакт с Си Цзиньпинем, ведь ранее США потерпели крах в переговорах с Китаем на Аляске. Об этом в интервью ФАН заявили политологи Сергей Марков и Дмитрий Журавлев.

Эксперты спрогнозировали, какие темы могут затронуть лидеры России и США в случае, если состоятся двусторонние контакты.

Напомним, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден 16 июля примут участие в виртуальной встрече лидеров АТЭС. Официально основные темы саммита — это усилия в борьбе с пандемией и поддержка восстановления мировой экономики.

Федеральное агентство новостей /

«США на Украине что-то готовят»

Директор института политических исследований Сергей Марков считает, что в рамках саммита перед Байденом стоит много задач, которые, учитывая ограниченные интеллектуальные способности хозяина Белого дома, решить будет крайне сложно.

«Темой номер один на саммите станет кибербезопасность. Она актуальна в связи с участившимися хакерскими атаками на объекты США, — пояснил политолог. — На Байдена оказывается огромное внутреннее давление — от него требуют бездоказательно обвинить во всем Россию. Различные политические группировки в Вашингтоне выступают за нанесение ответного киберудара по России, что будет попросту означать нападение на нашу страну и приведет к очень серьезным последствиям».

Политолог напомнил, что ранее Владимир Путин предлагал американским властям поддерживать контакт с российскими ведомствами и предоставить конкретную информацию по кибератакам, чтобы обеспечить безопасность усилиями двух стран, однако Госдеп пока не стремится к сотрудничеству. По словам эксперта, есть еще одна важная линия, требующая договоренностей Вашингтона и Москвы: Украина.

«Белый дом радикально меняет свою политику на Украине, — заявил Марков. — В Киев в качестве исполняющего обязанности посла США прибыл Джордж Кент, который координирует все американские ведомства, связанные с управлением этой страной. Он встретился с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, и тот тут же покинул свой пост. Что-то готовится».

Директор института политических исследований напомнил, что президент России написал статью об Украине и России, в которой разъясняет, что «государственности» у соседней страны нет. Возможно, теперь Байден будет пытаться выяснить ближайшие планы Кремля, добавил политолог.

«Третья важнейшая тема — Афганистан. США ушли оттуда, но хотят сохранить в азиатских странах, которые подписали договор о коллективной безопасности, свои военные базы. Это для них будет трудно, ведь Россия с этими странами имеет контакт гораздо лучший, чем Штаты», — констатировал собеседник агентства.

Сергей Марков заметил, что Вашингтону предстоит наладить испорченные отношения с Пекином. По его мнению, недавние события в Белоруссии и на Кубе тоже будут затронуты при общении лидеров крупнейших стран.

Федеральное агентство новостей /

«Китай Соединенным Штатам необходим»

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что Байден будет пытаться упросить Россию решить проблемы Америки.

«Уйти от обсуждения афганской проблемы на саммите АТЭС просто не получится. США очень нужно, чтобы русские исправили то, что американцы натворили в Афганистане, — считает собеседник ФАН. — Никуда не деться и от темы разоружения. Демократы и Байден уверены, что гонка вооружений не продуктивна и опасна, она может закончиться планетарной катастрофой. Американцы мечтают сломить Россию экономически».

Журавлев отметил, что Вашингтон опасается Китая, но не как военную державу, а в экономическом плане. Если юань станет главной резервной валютой, то, по словам политолога, США будут уничтожены без ядерной бомбы.

«Америке очень симпатична Индия, так как она производит под заказ дешевые товары, и при этом ни на что не претендует. Но Китай США необходим. Они рассчитывали приблизить Пекин и сдержанно общаться с Москвой, но оказалось, что без нас договориться с Китаем США не могут», — заметил эксперт. — Все было не так сложно, пока в это дело не влез госсекретарь США Энтони Блинкен, который своим хамством сделал ситуацию неразрешимой».

Самый великий страх Вашингтона — это дружба Пекина и Москвы, но эту дружбу Байден постарается использовать, чтобы исправить то, что США натворили во время встречи с китайцами на Аляске, заключил политолог.

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