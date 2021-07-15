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Катя Гордон рассказала, как исправить «служащую силам зла» Собчак
Шоу-бизнес
Катя Гордон рассказала, как исправить «служащую силам зла» Собчак
wikipedia.org  /  Валерия Катусеева / CC BY-SA 4.0

Москва, 15 июля. Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон уверена, что телеведущая Ксения Собчак служит «силам зла», поэтому исправить ее может только воцерковление.

Конфликт Гордон и Собчак уже заслужил называться самым долгоиграющим в российском шоу-бизнесе. Звезды поругались в эфире одной популярной радиостанции в 2008 году. Катя Гордон вместе с писателем Дмитрием Глуховским вела программу, гостьей которой однажды стала Собчак.

Перепалка между девушками быстро перешла на личные разборки. Даже Глуховский не смог урезонить сцепившихся звезд. После выхода выпуска в эфир Екатерину Гордон уволили с радиостанции. Юрист сочла, что такое решение руководство приняло с подачи Собчак.

С тех пор почти 12 лет между Гордон и Собчак идет негласная война. Девушки не упускают возможности кинуть претензии в адрес друг друга. Так, недавно общественный деятель заявила, что считает свою оппонентку талантливым человеком, который служит «силам зла». По словам Гордон, телеведущую срочно нужно воцерковить или «поставить в угол на горох».

«Я бы относилась к ней нормально, если бы в какой-то момент ее не понесло и она бы не стала делать непорядочные, на мой взгляд, вещи», — заявила Катя Гордон в интервью на YouTube-канале «Детали».

Не только у Екатерины Гордон есть претензии к Собчак. Недавно на телеведущую подала в суд иск о защите чести и достоинства юрист Эльнара Троицкая. Первое заседание по делу пройдет 3 августа в Останкинском суде Москвы.

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